Першокурсник Львівської політехніки створив модель протеза кисті: це неймовірний прорив

Назар ще зі школи дуже любив біологію, цікавився механікою і зараз навчається на новій освітній програмі "Технологія ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення" спеціальності "біомедична інженерія" на кафедрі хімічної технології переробки пластмас.

Свій задум він почав з креслень та ескізів. Також користувався книжкою Френка Неттера "Атлас анатомії людини", за якою навчаються майбутні хірурги. Він детально вивчив будову кісті, як розміщені кістки, згини пальців, сухожилля і створив модель за прикладом власної руки.

З матеріалів він використав каучук для відтворення сухожилля, а саму кисть зробив з модифікованого і стійкого до світла пластика PETG.

"Коли я працював над виготовленням пальців, то виявилося, що найважче змоделювати великий, адже він здійснює багато різних рухів. У моїй розробці він може обхопити предмет і показати, що все добре. Але тепер я вже знаю, як поліпшити, вдосконалити його рухи", - розповів юний винахідник.

Для виготовлення художніх моделей, чітких деталей та їхнього розміщення студенту знадобилися знання комп'ютерної графіки. Елементи протеза він надрукував на спеціальному 3D-принтері.

Назар Кудерский створив протез кисті (фото: НУ "Львівська політехніка)

Поки що готова перша модель - тестового зразка. Виготовити її можна за 3 -3,5 місяці. Надрукувати - за один день, з'єднати всі деталі спеціальним клеєм і через три дні протезом вже можна користуватися.

Назар планує доповнити свою розробку пневматичними м'язами, променевою та прямою кісткою, а також датчиками, вкладками, за допомогою яких протез реагуватиме на нервові та м'язові імпульси.

"Цей протез перехідний, адаптивний, такий, що пришвидшить звикання до біонічного. Він розрахований на елементарні дії: підняти щось неважке до двох кілограмів, взяти горнятко, набрати текст на клавіатурі, зателефонувати. Для міцнішого протеза, скажімо, металевого, в ідеалі - титанового, потрібні більш затратні, дорожчі матеріали, і робота, відповідно, потребуватиме значно більше часу", - пояснив студент.

У майбутньому Назар хоче виготовити руку аж до плеча, а далі - буде братися за протези для стопи й ноги.

Директор Інституту хімії та хімічних технологій Володимир Скорохода додав, що студенту також запропонували долучитися до спільного конкурсу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки для розроблення робота-маніпулятора, який працюватиме з дрона.