Первокурсник Львовской политехники создал модель протеза кисти: это невероятный прорыв

Назар еще со школы очень любил биологию, интересовался механикой и сейчас учится на новой программе "Технология ортопедических и реабилитационных изделий медицинского назначения" специальности "биомедицинская инженерия" на кафедре химической технологии переработки пластмасс.

Свой замысел он начал с чертежей и эскизов. Также пользовался книгой Фрэнка Неттера "Атлас анатомии человека", по которой учатся будущие хирурги. Он подробно изучил строение кости, как расположены кости, сгибы пальцев, сухожилия и создал модель по примеру собственной руки.

Из материалов он использовал каучук для воспроизведения сухожилия, а саму кисть сделал из модифицированного и устойчивого к свету пластика PETG.

"Когда я работал над изготовлением пальцев, то оказалось, что тяжелее всего смоделировать большой, ведь он совершает много разных движений. В моей разработке он может обхватить предмет и показать, что все хорошо. Но теперь я уже знаю, как улучшить, усовершенствовать его движения", – рассказал юный изобретатель.

Для изготовления художественных моделей, четких деталей и размещения студенту понадобились знания компьютерной графики. Элементы протеза он опубликовал на специальном 3D-принтере.

Назар Кудерский создал протез кисти (фото: НУ "Львовская политехника")

Пока что готова первая модель – тестового образца. Изготовить ее можно за 3 – 3,5 месяца. Напечатать – за один день, соединить все детали специальным клеем и через три дня протезом уже можно пользоваться.

Назар планирует дополнить свою разработку пневматическими мышцами, лучевой и прямой костью, датчиками, вкладками, с помощью которых протез будет реагировать на нервные и мышечные импульсы.

"Этот протез переходный, адаптивный, ускоряющий привыкание к бионическому. Он рассчитан на элементарные действия: поднять что-то нетрудное до двух килограммов, взять чашку, набрать текст на клавиатуре, позвонить по телефону. Для более прочного протеза, скажем, металлического, в идеале - титанового, нужны более затратные, более дорогие материалы, и работа, соответственно, потребует гораздо больше времени", - пояснил студент.

В будущем Назар хочет изготовить руку до плеча, а дальше - будет браться за протезы для стопы и ноги.

Директор Института химии и химических технологий Владимир Скорохода добавил, что студенту также предложили присоединиться к совместному конкурсу Института телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники для разработки робота-манипулятора, который будет работать из дрона.