Перший житловий будинок на Місяці може з'явитись вже до 2040 року: як він виглядатиме

У NASA вважають, що перший житловий будинок на Місяці цілком реально збудувати вже до 2040 року.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: The New York Times, сайт компанії ICON, сайт компанії SEArch+.

РБК-Україна (Styler) розповідає про плани NASA щодо будівництва житлових будинків на Місяці та показує фото й відео, як вони можуть виглядати.

Амбітний проект

Вчені з різних країн неодноразово заявляли, що наш супутник - потенційне джерело ресурсів, яких на Землі стає все менше.

Нещодавно Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) повідомило про амбітні плани - збудувати на Місяці перше житло до 2040 року.

Найцікавіше, що воно має бути призначене не тільки для астронавтів, але й для звичайних людей (цивільних). Хоча вартість такого задоволення для "туристів" та потенційних інвесторів наразі невідома.

Дехто з науковців вважає такі заяви та графік агентства занадто оптимістичними, проте низка вчених з NASA впевнені - звести перші "місячні структури" до 2040 року цілком реально, якщо агентство продовжуватиме "досягати своїх контрольних показників".

За словами директорки NASA з розвитку технологій Нікі Веркхайзер (Niki Werkheiser), агентство "як ніколи відкрите для партнерства з науковцями та лідерами галузі".

"Ми зібрали всіх потрібних людей разом - у потрібний час зі спільною метою, тому я думаю, що ми досягнемо цілі... Всі готові зробити цей крок разом", - наголосила вона.

Хто і як будуватиме "місячне" житло

У 2022 році NASA уклало контракт про співпрацю з техаською технологічною компанією ICON, яка базується в місті Остін і спеціалізується на 3D-друці будинків.

Згодом їй було виділено 60 мільйонів доларів, які мають бути витрачені в межах проекту зі зведення першого будинку на Місяці (за активної співпраці інженерів NASA та ICON).

Планується, що в межах будівництва на Місяць доставлять спеціальний гігантський 3-D принтер. Для створення необхідних структур він зможе використовувати так званий "місячний бетон" (виготовлений з кам'яної крихти, уламків мінералів і пилу з поверхні земного супутника).

Окремі частини будинку (стіни, дах тощо) надрукують за допомогою 3-D принтера, після чого з'єднають.

Експерти запевняють - надрукований таким чином будинок зможе захищати людей від наднизьких і зависоких температур, шкідливого випромінювання та мікрометеоритів.

Для створення "внутрішнього світу" - меблів, плитки та інших деталей "місячного" житла - космічне агентство співпрацює з різними університетами та приватними компаніями.

Уточнюється, що ICON має, перш за все, випробувати роботу своїх принтерів в умовах вакууму, а NASA - створити всі умови для доправлення 3-D принтера на поверхню Місяця.

Потенційний вигляд будинків та інфраструктури

Оскільки нині проект NASA перебуває на початковій стадії, як саме виглядатиме процес будівництва (та і сам космічний будинок) сказати насправді важко.

Водночас на сайті ICON вже були розміщені низка рендерів (світлин із комп'ютерною візуалізацією) із "баченням багатоцільової місячної будівельної системи".

Проект із позаземного будівництва згадується під назвою Olympus.

Старт 3-D друку на поверхні Місяця (фото: iconbuild.com)

Друкувати житло планують шар за шаром (фото: iconbuild.com)

Такою може бути готова будівля (фото: iconbuild.com)

А такою місячна інфраструктура може стати з часом (фото: iconbuild.com)

Компанія SEArch+ (партнер NASA) презентувала також низку ілюстрацій і навіть відео, які показують потенційну інфраструктуру для життя людей на Місяці в межах проекту Olympus.

Таким може бути житловий будинок (фото: spacexarch.com)

А це його план у розрізі (фото: spacexarch.com)

Таким може бути новозбудований "район" (фото: spacexarch.com)

А це - повсякденне життя на Місяці (фото: spacexarch.com)

Кожний матиме хоч і невеликий, але власний простір (фото: spacexarch.com)