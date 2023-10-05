Космічна мода. Prada створить скафандри для нової місії NASA на Місяць (фото)

Американська космічна компанія Axiom Space та італійський модний дім Prada анонсували колаборацію для створення скафандрів, які використають в місії на Місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Space News .

Що відомо про брендові скафандри

Виконавчий директор Axiom Space Майкл Суффредіні пояснює, що вибір партнера випав саме на Prada, тому що вони більше, ніж просто модна компанія.

Prada допоможе в роботі над зовнішнім шаром скафандра, який повинен захистити внутрішні шари костюма від космічного середовища, включаючи місячний пил, при цьому не перешкоджаючи його рухливості.

Розробники зазначають, що в такі речі дуже важливо вкладати сенси, тому модний дім чудово впорається з цим завданням. Крім того, не останню роль відіграє вага скафандра. За словами Суффредіні, використання композитів - спеціальних матеріалів - для тулуба та штанів могло б зробити костюм легшим.

Співпраця двох компаній зародилася в Італії. Тоді Prada саме шукала, де застосувати свій технічний досвід у сферах, не дотичних до моди.

"Наша перша зустріч була дуже цікавою, тому що ми дійсно обговорювали ідеї щодо того, як працювати разом. Ми не знали точно, що це буде. Ми хотіли працювати з дуже перспективними компаніями в інших галузях, а не тільки в космосі", - розповідає директор космічної компанії.

Скафандр розробляють на замовлення NASA сумою 228,5 мільйона доларів.

Наразі достеменно невідомо, який саме вигляд буде мати костюм, тому що компанії показали лише ескізи. Проте головний акцент планують зробити на функціональності.

Ескіз скафандра від Prada (фото: spacenews.com)

"Це виглядатиме дуже унікально порівняно з тим, як виглядали скафандри раніше", - резюмував Майкл Суффредіні.