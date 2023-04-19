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NASA відтермінувало висадку астронавтів на Місяць: названо нові терміни

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Вашингтон, Середа 19 квітня 2023 22:45
NASA відтермінувало висадку астронавтів на Місяць: названо нові терміни Фото: NASA відтермінувало висадку астронавтів на Місяць (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує здійснити висадку астронавтів на Місяць наприкінці 2025 або 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора NASA Білла Нельсона під час засідання комітету Сенату з асигнувань.

"Ми очікуємо, що Artemis 3 буде запущена через рік (після Artemis 2 - ред.), це може статися наприкінці 2025 року, може відбутися у 2026 році", - сказав Нельсон.

Він уточнив, що в цей період планується відправити екіпаж на близькомісячну орбіту, де він зістикується з посадковим апаратом SpaceX. Після цього двоє членів екіпажу з чотирьох зійдуть на поверхню та проведуть на ній шестиденну місію.

Варто зауважити, що раніше NASA розраховувало запустити місію Artemis 3 в 2025 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що NASA запланувало місію Artemis 2 на 2024 рік і вже назвало імена чотирьох астронавтів, які братимуть участь.

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