NASA відтермінувало висадку астронавтів на Місяць: названо нові терміни

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує здійснити висадку астронавтів на Місяць наприкінці 2025 або 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора NASA Білла Нельсона під час засідання комітету Сенату з асигнувань.

"Ми очікуємо, що Artemis 3 буде запущена через рік (після Artemis 2 - ред.), це може статися наприкінці 2025 року, може відбутися у 2026 році", - сказав Нельсон.

Він уточнив, що в цей період планується відправити екіпаж на близькомісячну орбіту, де він зістикується з посадковим апаратом SpaceX. Після цього двоє членів екіпажу з чотирьох зійдуть на поверхню та проведуть на ній шестиденну місію.

Варто зауважити, що раніше NASA розраховувало запустити місію Artemis 3 в 2025 році.