Первый жилой дом на Луне может появиться уже к 2040 году: как он будет выглядеть

В NASA считают, что первый жилой дом на Луне вполне можно построить уже к 2040 году.

РБК-Украина (Styler) рассказывает о планах NASA по строительству жилых домов на Луне и показывает фото и видео, как они могут выглядеть.

Амбициозный проект

Ученые из разных стран неоднократно заявляли, что наш спутник - потенциальный источник ресурсов, которых на Земле становится все меньше.

Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило об амбициозных планах - построить на Луне первое жилье к 2040 году.

Самое интересное, что оно должно быть предназначено не только для астронавтов, но и обычных людей (гражданских). Хотя стоимость такого удовольствия для "туристов" и потенциальных инвесторов пока неизвестна.

Некоторые ученые считают такие заявления и график агентства слишком оптимистичными, однако ряд ученых из NASA уверены - построить первые "лунные структуры" к 2040 году вполне реально, если агентство будет продолжать "достигать своих контрольных показателей".

По словам директора NASA по развитию технологий Ники Веркхайзер (Niki Werkheiser), агентство "как никогда открыто для партнерства с учеными и лидерами отрасли".

"Мы собрали всех нужных людей вместе - в нужное время с общей целью, поэтому я думаю, что мы достигнем цели... Все готовы сделать этот шаг вместе", - подчеркнула она.

Кто и как будет строить "лунное" жилье

В 2022 году NASA заключило контракт о сотрудничестве с техасской технологической компанией ICON, базирующейся в городе Остин и специализирующейся на 3D-печати домов.

Впоследствии ей было выделено 60 миллионов долларов, которые должны быть израсходованы в рамках проекта по постройке первого дома на Луне (при активном сотрудничестве инженеров NASA и ICON).

Планируется, что в пределах строительства на Луну будет доставлен специальный гигантский 3-D принтер. Для создания необходимых структур он сможет использовать так называемый "лунный бетон" (изготовленный из каменной крошки, обломков минералов и пыли с поверхности земного спутника).

Отдельные части дома (стены, крыша и т.д.) напечатают с помощью 3D принтера, после чего соединят.

Эксперты уверяют - напечатанный таким образом дом сможет защищать людей от сверхнизких и слишком высоких температур, вредного излучения и микрометеоритов.

Для создания "внутреннего мира" - мебели, плитки и других деталей "лунного" жилья - космическое агентство сотрудничает с разными университетами и частными компаниями.

Уточняется, что ICON должен, прежде всего, испытать работу своих принтеров в условиях вакуума, а NASA - создать все условия для доставки 3-D принтера на поверхность Луны.

Потенциальный вид домов и инфраструктуры

Поскольку сейчас проект NASA находится на начальной стадии, как именно будет выглядеть процесс строительства (да и сам космический дом) сказать действительно трудно.

В то же время на сайте ICON уже были размещены ряд рендеров (фотографий с компьютерной визуализацией) с "видением многоцелевой лунной строительной системы".

Проект по внеземному строительству упоминается под названием Olympus.

Старт 3-D печати на поверхности Луны (фото: iconbuild.com)

Печатать жилье планируют слой за слоем (фото: iconbuild.com)

Таким может быть готовое здание (фото: iconbuild.com)

А такой лунная инфраструктура может стать со временем (фото: iconbuild.com)

Компания SEArch+ (партнер NASA) представила ряд иллюстраций и даже видео, которые показывают потенциальную инфраструктуру для жизни людей на Луне в рамках проекта Olympus.

Таким может быть жилой дом (фото: spacexarch.com)

А это его план в разрезе (фото: spacexarch.com)

Таким может быть новый "район" (фото: spacexarch.com)

А это - повседневная жизнь на Луне (фото: spacexarch.com)

У каждого будет хоть и небольшое, но собственное пространство (фото: spacexarch.com)