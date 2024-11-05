Перший українець-зірка світового футболу святкує день народження. Топ-7 голів легенди

5 листопада свій 72-й день народження святкує Олег Блохін - легенда київського "Динамо" і збірної. Він по праву вважається першим українцем, який засяяв у світовому футболі, підтвердивши цей статус отриманням "Золотого м'яча" у 1975 році.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує з нагоди свята пригадати найяскравіші моменти його блискучої кар'єри та 7 найкращих і найзнаковіших голів Блохіна, які прикрасили гру мільйонів.
15 квітня 1972-го тоді ще молодий і маловідомий "динамівець" забив свій перший м'яч у чемпіонаті СРСР, зрівнявши рахунок у матчі проти "Дніпра".
Цей гол вважається одним із найкрасивіших у історії європейського футболу. Блохін, обігравши кількох захисників мюнхенської команди, відправив м'яч у ворота, продемонструвавши неймовірну індивідуальну майстерність.
Гол Блохіна у ворота ленінградського "Зеніта" в 1983 році на полі "бомжів" став окрасою всього сезону в чемпіонаті.
Легендарний гол у ворота мадридського "Атлетіко" після не менш легендарної комбінації у фіналі Кубка володарів кубків-1986, яким Блохін подвоїв перевагу "динамівців", відправивши "матрацників" у глибокий нокдаун.
У Братиславі свідками цього суперголу Блохіна у ворота збірної Чехословаччини стали 47 тисяч глядачів!
Саме цей розкішний гол Блохіна турецькому "Бешикташу" допоміг у сезоні 1986/87 вийти киянам у 1/2 Кубка європейських чемпіонів.
8 листопада 1972 року у польському Хожуві, де кияни грали матч-відповідь 1/8 фіналу КЄЧ проти "Гурніка", саме Олег Володимирович відкрив рахунок. І хоч "динамівці" програли, але завдяки результату першої зустрічі українському клубу все ж вдалося пройти у наступну стадію турніру.
Ми писали, що іспанська преса "віддала" приз скандальній зірці "Реала".
Також пригадайте, як Україна проти збірної Грузії до Ліги націй грала.