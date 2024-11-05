Перший українець-зірка світового футболу святкує день народження. Топ-7 голів легенди

Перший гол у національній першості

15 квітня 1972-го тоді ще молодий і маловідомий "динамівець" забив свій перший м'яч у чемпіонаті СРСР, зрівнявши рахунок у матчі проти "Дніпра".

Гол у ворота "Баварії" в фіналі Суперкубку УЄФА -1975

Цей гол вважається одним із найкрасивіших у історії європейського футболу. Блохін, обігравши кількох захисників мюнхенської команди, відправив м'яч у ворота, продемонструвавши неймовірну індивідуальну майстерність.

Супергол у ворота "Зеніта"

Гол Блохіна у ворота ленінградського "Зеніта" в 1983 році на полі "бомжів" став окрасою всього сезону в чемпіонаті.

Культовий гол у фіналі Кубка володарів кубків-1986

Легендарний гол у ворота мадридського "Атлетіко" після не менш легендарної комбінації у фіналі Кубка володарів кубків-1986, яким Блохін подвоїв перевагу "динамівців", відправивши "матрацників" у глибокий нокдаун.

Супергол у відборі на ЧС-1982

У Братиславі свідками цього суперголу Блохіна у ворота збірної Чехословаччини стали 47 тисяч глядачів!

Гол, який вдруге вивів "Динамо" в півфінал КЄЧ

Саме цей розкішний гол Блохіна турецькому "Бешикташу" допоміг у сезоні 1986/87 вийти киянам у 1/2 Кубка європейських чемпіонів.

Перший гол у єврокубках

8 листопада 1972 року у польському Хожуві, де кияни грали матч-відповідь 1/8 фіналу КЄЧ проти "Гурніка", саме Олег Володимирович відкрив рахунок. І хоч "динамівці" програли, але завдяки результату першої зустрічі українському клубу все ж вдалося пройти у наступну стадію турніру.