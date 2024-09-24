"Золотий м'яч-2024": іспанська преса "віддала" приз скандальній зірці "Реала"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

24-річний бразилець буде нагороджений "Золотим м'ячем" цьогоріч. Він нібито вже поінформований редакцією культового журналу про перемогу в голосуванні.

Мадридське ж видання вийшло з колажем Вінісіуса з нагородою на першій шпальті. У боротьбі за приз нападник "вершкових" начебто випередив одноклубника Джуда Беллінгема та зірку англійського "Манчестер Сіті" Родрі. Для бразильця "Золотий м'яч" може стати першим у кар'єрі.

У попередньому сезоні Вінісіус провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 24 м'ячі та віддав 11 результативних передач. Він завоював трофей Ліги чемпіонів, став чемпіоном Іспанії, здобув Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА. Водночас нападник програв бомбардирські перегони в Ла Лізі та Лізі чемпіонів і вилетів зі збірною Бразилії в 1/4 фіналу Копа Амеріка.

Фото: Свіжий випуск Marca (facebook.com/fabrizioromanoherewego)

Що відомо про "Золотий м'яч-2024"

Церемонія вручення нагороди запланована на 28 жовтня. Захід відбудеться в паризькому театрі "Шатле".

Раніше France Football оприлюднив список претендентів на "Золотий м'яч-2024". До переліку 30-ти обраних потрапив і українець Артем Довбик. Натомість "інопланетні" Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, які завоювали 13 призів на двох, не потрапили до топ-30 найкращих.

Українські футболісти за всю історію "Золотого м'яча" тричі перемагали в голосуванні. Призи дісталися Олегу Блохіну (1975), Ігорю Бєланову (1986) та Андрію Шевченку (2004).