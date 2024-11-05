RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны

Первый украинец-звезда мирового футбола отмечает день рождения. Топ-7 голов легенды

Олег Блохин отмечает день рождения (колаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

5 ноября свой 72-й день рождения отмечает Олег Блохин - легенда киевского "Динамо" и сборной. Он по праву считается первым украинцем, который засиял в мировом футболе, подтвердив этот статус получением "Золотого мяча" в 1975 году.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает по случаю праздника вспомнить самые яркие моменты его блестящей карьеры и 7 лучших и самых знаковых голов Блохина, которые украсили игру миллионов.

Первый гол в национальном первенстве

15 апреля 1972-го тогда еще молодой и малоизвестный динамовец забил свой первый мяч в чемпионате СССР, сравнив счет в матче против Днепра.

 

Гол в ворота "Баварии" в финале Суперкубка УЕФА -1975

Этот гол считается одним из самых красивых в истории европейского футбола. Блохин, обыграв нескольких защитников мюнхенской команды, отправил мяч в ворота, продемонстрировав невероятное индивидуальное мастерство.

 

Супергол в ворота "Зенита"

Гол Блохина в ворота ленинградского "Зенита" в 1983 году на поле "бомжей" стал украшением всего сезона в чемпионате.

 

Культовый гол в финале Кубка обладателей кубков-1986

Легендарный гол в ворота мадридского "Атлетико" после не менее легендарной комбинации в финале Кубка обладателей кубков-1986, которым Блохин удвоил преимущество "динамовцев", отправив "матрасников" в глубокий нокдаун.

 

Супергол в отборе на ЧМ-1982

В Братиславе свидетелями этого суперголу Блохина в ворота сборной Чехословакии стали 47 тысяч зрителей!

 

Гол, который второй раз вывел "Динамо" в полуфинал КЕЧ

Именно этот роскошный гол Блохина турецкому "Бешикташу" помог в сезоне 1986/87 выйти киевлянам в 1/2 Кубка европейских чемпионов.

 

Первый гол в еврокубках

8 ноября 1972 года в польском Хожуве, где киевляне играли ответный матч 1/8 финала КЕЧ против "Гурника", именно Олег Владимирович открыл счет. И хотя динамовцы проиграли, но благодаря результату первой встречи украинскому клубу все же удалось пройти в следующую стадию турнира.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег БлохинФутболЗвезды шоу-бизнесаФутболисты