Жодної поразки з підступною нічиєю. Як Україна проти збірної Грузії до Ліги націй грала

Український та грузинський футболи давно мають міцні зв'язки. У радянські часи товаришували "динамівці" Києва та Тбілісі, окремо стояла міцна дружба лідерів команд – Олега Блохіна та Алєксандра Чівадзе. Уже в період Незалежності уродженці Сакартвело захищали кольори "Динамо" та донецького "Шахтаря", а в шепетівському "Темпі", тернопільській "Ниві" та сімферопольській "Таврії" були цілі колонії грузинів.

Фортуна, вочевидь, щоб не псувати дружні взаємини, тривалий час не зводила національні команди в офіційних поєдинках. Кількарічну серію контрольних матчів зі збірною Грузії "синьо-жовті" започаткували в 1998 році. У серпні того року команди зустрілися в Києві напередодні старту кваліфікації до Євро-2000.

Команда Йожефа Сабо повела в дебюті, коли Ребров із лінії штрафного поклав із льоту. Під завісу першого тайму нападник "Динамо" оформив дубль, забивши з рикошетом на мокрому газоні. У другому таймі після розіграшу кутового нинішній керманич збірної класним навісом знайшов Скаченка, а добив кавказців дальнім ударом Ковальов.

Дружній візит у відповідь припав на березень 1999-го. Збірна України з різних причин залишилася без низки зірок команди. Грузія теж була в неоптимальному складі, та заповнений вщент Стадіон імені Боріса Пайчадзе надав господарям потужний заряд енергії. Знайомі українським уболівальникам Поцхверія і Деметрадзе могли відкрити рахунок ще до перерви, але в рамці впевнено діяв Воробйов.

Після перерви "хрестоносці" намагалися діяти першим номером. Утім, поступово господарів здолала втома. Цим і скористалися підопічні Сабо. Джокер завжди емоційного тренера Коновалов на 77-й хвилині отримав передачу в центрі поля, просунувся вперед і метрів із 25-ти класно поклав під стійку воріт грузинської збірної. Відігратися кавказька команда вже не зуміла.

Нове побачення команд відбулося в незвичний час. Третій поспіль спаринг команди провели в лютому 2001 року в Тбілісі. Збірна України під керівництвом Валерія Лобановського зі зрозумілих причин розраховувала лише на представників Вищої ліги. Зіркові легіонери Лужний, Шевченко та Ребров тоді мали клубні справи. Натомість в складі Грузії були фактично найсильніші виконавці, зокрема й новачок італійського "Мілана" Каладзе. "Хрестоносці" спромоглися на подвиг, розписавши нульову нічию.

Навесні 2002-го команди завершили серію товариських матчів спарингом у Києві. Збірна України повела в рахунку перед екватором першого тайму, коли Ребров на лівому фланзі хитнув оборонця і несподівано для кіпера пробив у ближній кут. Грузини зрівняли в середині другої половини – Бурдулі поклав ще ефектніший гол у дальній з правого кута штрафного. Та на 90-й хвилині вирвав перемогу для "синьо-жовтих" надалі викреслений з літопису національної команди Тимощук.

Наступні чотири поєдинки збірних мали турнірне значення. Першим таким матчем став двобій у жовтні 2004 року в кваліфікації до ЧС-2006. Грузинська національна команда приїхала до Львова, який ще тільки марив статусом неприступної футбольної фортеці. Підопічні Блохіна забили по голу в кожному з таймів. На початку першої половини Бєлік замкнув дальню стійку після кутового Вороніна. А під завісу зустрічі Шевченко з меж штрафного влучно пробив у кут.

Рік по тому команди зустрілися в Тбілісі, коли "синьо-жовті" вже завоювали путівку на прем'єрний Мундіаль. І хоч склад збірної України був цілком бойовим, та громити дружнього суперника ніхто не збирався. Під кінець першої 45-хвилинки рахунок відкрив українець Ротань. Та коли хавбек Гахокідзе на 89-й вирвав для "хрестоносців" нічию, то розчарованих таким підсумковим результатом не було.

Інша справа – відбір до Євро-2008. Тут українській збірній не пощастило ще на стадії жеребкування, коли команді Блохіна в суперники дісталися фіналісти ЧС-2006 Італія і Франція, а ще Шотландія, Литва, Фарери та, звісно, Грузія. "Синьо-жовтим" було важко вже в першому протистоянні з кавказцями.

На гол Шевченка на 31-й хвилині "хрестоносці" доволі швидко відповіли забитим м'ячем Шоти Арвеладзе класним ударом із півкола штрафного. А в другому таймі Деметрадзе впіймав Шовковського прямим ударом зі стандарту. Україна швидко відповіла голом Ротаня головою після навісу Шевченка. Вирвали ж перемогу господарі на 80-й – Русол зіграв на випередження після кутового.

Збірна Грузії взяла маленький реванш у вересні 2007-го. Хоча старт поєдинку для "синьо-жовтих" видався позитивним. Відкрили рахунок хлопці Блохіна вже на 7-й хвилині. Це Шелаєв у гордій самотності в дотик пробив ногою після навісу від кутового прапорця. Матч, здавалося, йшов до мінімальної перемоги українців, але на передостанній хвилині основного часу Сірадзе головою ввігнав м'яч у верхній кут після стандарту – 1:1. Після нічиєї в Тбілісі збірна України перемогла лише одного разу в чотирьох поєдинках кваліфікації та фінішувала в групі на 4-й позиції.

Нарешті наразі останній поєдинок в історії протистоянь відбувся в червні 2015 року. Цей товариський матч зіграли в австрійському Лінці для перевірки найближчого резерву команди Михайла Фоменка. "Синьо-жовті" відсвяткували перемогу завдяки голам Кравця та Коноплянки. У складі збірної Грузії забитим м'ячем відзначився Мате Вацадзе.

Отже, збірна України ще жодного разу не програла "хрестоносцям". Більше того, "синьо-жовті" виграли 6 попередніх поєдинків, два з яких мали турнірне значення. Ще три матчі завершилися нічиїми. Та тепер на обидві національні команди чекатиме найвагоміше подвійне протистояння. Уперше Україна та Грузія опинилися в ролі конкурентів за місце під сонцем.