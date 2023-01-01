Перший тиждень року принесе сюрпризи: що чекає на всі знаки Зодіаку з 2 по 8 січня

Гороскоп на перший тиждень 2023 року обіцяє веселий та активний період. Прийдеться багато працювати й без приємних сюрпризів точно не обійдеться.
Що чекає на кожен знак Зодіаку в період з 2 по 8 січня, розповіли в Tochka.
Тиждень буде дуже напруженим. І причиною напруги стануть стосунки із друзями – є ризик великої сварки. Щоб її уникнути, краще не брати участь у дружніх посиденьках. А у другій половині тижня є шанс отримати несподіваний подарунок чи сюрприз від нового знайомого.
Перша половина тижня наповнить Тельців силами та енергією. Вдаватиметься багато. З четверга енергійність піде на спад. Постарайся не перенапружуватись у цей період. Зверни увагу на самопочуття та здоров'я. Від далеких поїздок варто поки що відмовитися.
Останнім часом вас долали сумні настрої й в перший тиждень року варто взяти себе в руки, струснути. Потрібно боротися за своє місце під сонцем, а слабкість у цій справі лише заважатиме. Життя обов'язково нагородить тебе за цілеспрямованість та наполегливість. Вже наприкінці тижня чекай на цікаву пригоду.
На перше місце вийдуть справи, пов'язані з роботою та кар'єрним зростанням. Хтось зіткнеться з підлими спробами зайняти їхнє робоче місце. Комусь доведеться доводити начальству профпридатність. Гоніть геть негатив зі своєї голови, залиште місце для конструктивних і позитивних думок - вони допоможуть досягти бажаного.
Відмінний час для нових знайомств та зв'язків. Найчастіше вибирайся з дому, офісу, зустрічайся з людьми та спілкуйся. Багато зустрічей виявляться корисними для кар'єрного зростання та для особистісного. До кінця тижня багато Левів опиняться перед непростим вибором. Прислухайтеся не лише до голосу розуму, а й до своєї інтуїції.
Цього тижня уважно відстежуй, з якими людьми ти спілкуєшся. Максимально уникай спілкування з токсичними людьми, вони лише крадуть твою енергію. Вибирай тих, після спілкування з якими з'являються нові сили та бажання творити. Для підкорення нових вершин потрібно, щоби хтось надихав своїм прикладом і підтримував добрим словом.
Зосередьтеся на своєму життєвому просторі. Останнім часом ви приділяли більше уваги робочим проєктам, подорожам, зустрічам. І могли не звертати уваги на те, в яких умовах живете та працюєте. Наведіть лад у будинку - глобально. Щодня роби щось, що покращить простір довкола. Це сприятливо вплине на настрій та самопочуття.
Стримані Скорпіони цього тижня будуть надто емоційними. Можливі емоції як зі знаком плюс, і зі знаком мінус. Надмірна емоційність може призвести до сварок та конфліктів. Постарайся максимально уникнути такої ситуації. Знайдіть час для саморозвитку, навчання та духовних практик.
Якщо відчуваєш, що останнім часом у твоєму житті багато стресу, то постарайся додати спорт. Скандинавська ходьба, пілатес, басейн – вибирай те, що тобі більше подобається. Рух дозволить тобі розвіяти смуток та скинути зайві кілограми.
Очікується дуже позитивний тиждень. Настрій буде - гори згорнути б. І завдяки запалу та ентузіазму в тебе багато що виходитиме. Головне на цій хвилі – не сильно перенапружуватися. Адже важливо, щоби сил вистачило на довгу дистанцію, а не на короткий забіг. Знаходь час на відпочинок.
Водоліїв чекає вдалий тиждень. Але все завдяки тому, що тобі вдасться прогнати смуток та взяти себе до рук. Тобі допоможуть чіткий порядок дня, віра в себе - і ти зможеш зробити більше, ніж за попередній місяць. Наприкінці тижня тобі бажано вирушити у невелику подорож.
На перше місце у багатьох Риб цього тижня вийдуть стосунки з протилежною статтю. Можливі конфлікти, скандали, але ти зможеш вийти з них мирним шляхом. Під час тривалих сварок вдасться виявити ті "бур'яни", які псують ваші стосунки зсередини. Знищуйте їх негайно і відчуєш, як ваше спільне життя починає налагоджуватися. А самотні Риби можуть зустріти своє кохання.
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