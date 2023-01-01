Перший тиждень року принесе сюрпризи: що чекає на всі знаки Зодіаку з 2 по 8 січня

Овен

Тиждень буде дуже напруженим. І причиною напруги стануть стосунки із друзями – є ризик великої сварки. Щоб її уникнути, краще не брати участь у дружніх посиденьках. А у другій половині тижня є шанс отримати несподіваний подарунок чи сюрприз від нового знайомого.

Телець

Перша половина тижня наповнить Тельців силами та енергією. Вдаватиметься багато. З четверга енергійність піде на спад. Постарайся не перенапружуватись у цей період. Зверни увагу на самопочуття та здоров'я. Від далеких поїздок варто поки що відмовитися.

Близнюки

Останнім часом вас долали сумні настрої й в перший тиждень року варто взяти себе в руки, струснути. Потрібно боротися за своє місце під сонцем, а слабкість у цій справі лише заважатиме. Життя обов'язково нагородить тебе за цілеспрямованість та наполегливість. Вже наприкінці тижня чекай на цікаву пригоду.

Рак

На перше місце вийдуть справи, пов'язані з роботою та кар'єрним зростанням. Хтось зіткнеться з підлими спробами зайняти їхнє робоче місце. Комусь доведеться доводити начальству профпридатність. Гоніть геть негатив зі своєї голови, залиште місце для конструктивних і позитивних думок - вони допоможуть досягти бажаного.

Лев

Відмінний час для нових знайомств та зв'язків. Найчастіше вибирайся з дому, офісу, зустрічайся з людьми та спілкуйся. Багато зустрічей виявляться корисними для кар'єрного зростання та для особистісного. До кінця тижня багато Левів опиняться перед непростим вибором. Прислухайтеся не лише до голосу розуму, а й до своєї інтуїції.

Діва

Цього тижня уважно відстежуй, з якими людьми ти спілкуєшся. Максимально уникай спілкування з токсичними людьми, вони лише крадуть твою енергію. Вибирай тих, після спілкування з якими з'являються нові сили та бажання творити. Для підкорення нових вершин потрібно, щоби хтось надихав своїм прикладом і підтримував добрим словом.

Терези

Зосередьтеся на своєму життєвому просторі. Останнім часом ви приділяли більше уваги робочим проєктам, подорожам, зустрічам. І могли не звертати уваги на те, в яких умовах живете та працюєте. Наведіть лад у будинку - глобально. Щодня роби щось, що покращить простір довкола. Це сприятливо вплине на настрій та самопочуття.

Скорпіон

Стримані Скорпіони цього тижня будуть надто емоційними. Можливі емоції як зі знаком плюс, і зі знаком мінус. Надмірна емоційність може призвести до сварок та конфліктів. Постарайся максимально уникнути такої ситуації. Знайдіть час для саморозвитку, навчання та духовних практик.

Стрілець

Якщо відчуваєш, що останнім часом у твоєму житті багато стресу, то постарайся додати спорт. Скандинавська ходьба, пілатес, басейн – вибирай те, що тобі більше подобається. Рух дозволить тобі розвіяти смуток та скинути зайві кілограми.

Козеріг

Очікується дуже позитивний тиждень. Настрій буде - гори згорнути б. І завдяки запалу та ентузіазму в тебе багато що виходитиме. Головне на цій хвилі – не сильно перенапружуватися. Адже важливо, щоби сил вистачило на довгу дистанцію, а не на короткий забіг. Знаходь час на відпочинок.

Водолій

Водоліїв чекає вдалий тиждень. Але все завдяки тому, що тобі вдасться прогнати смуток та взяти себе до рук. Тобі допоможуть чіткий порядок дня, віра в себе - і ти зможеш зробити більше, ніж за попередній місяць. Наприкінці тижня тобі бажано вирушити у невелику подорож.

Риби

На перше місце у багатьох Риб цього тижня вийдуть стосунки з протилежною статтю. Можливі конфлікти, скандали, але ти зможеш вийти з них мирним шляхом. Під час тривалих сварок вдасться виявити ті "бур'яни", які псують ваші стосунки зсередини. Знищуйте їх негайно і відчуєш, як ваше спільне життя починає налагоджуватися. А самотні Риби можуть зустріти своє кохання.