Первая неделя года принесет сюрпризы: что ждет все знаки Зодиака со 2 по 8 января

Овен

Неделя будет очень напряженной. И причиной напряжения станут отношения с друзьями - есть риск большой ссоры. Чтобы ее избежать, лучше не принимать участие в дружеских посиделках. А во второй половине недели есть шанс получить неожиданный подарок или сюрприз от нового знакомого.

Телец

Первая половина недели наполнит Тельцов силами и энергией. Удаваться будет многое. С четверга энергичность пойдет на спад. Постарайся не перенапрягаться в этот период. Обрати внимание на самочувствие и здоровье. От дальних поездок стоит пока отказаться.

Близнецы

В последнее время вас одолевали грустные настроения и в первую неделю года стоит взять себя в руки, встряхнутся. Нужно бороться за свое место под солнцем, а слабость в этом деле будет только мешать. Жизнь обязательно наградит тебя за целеустремленность и настойчивость. Уже в конце недели жди интересное приключение.

Рак

На первое место выйдут дела, которые связаны с работой и карьерным ростом. Кто-то столкнется с подлыми попытками занять их рабочее место. Кому-то придется доказывать начальству профпригодность. Гоните вон негатив из своей головы, оставьте место для конструктивных и позитивных мыслей - они помогут добиться желаемого.

Лев

Отличное время для новых знакомств и связей. Чаще выбирайся из дома, офиса, встречайся с людьми и общайся. Много встреч окажутся полезными для карьерного роста, и для личностного. До конца недели многие Львы окажутся перед непростым выбором. Прислушивайтесь не только к голосу разума, но и к своей интуиции.

Дева

На этой неделе отслеживай внимательно, с какими людьми ты общаешься. Максимально избегай общения с токсичными людьми, они лишь крадут твою энергию. Выбирай тех, после общения с которыми появляются новые силы и желание творить. Для покорения новых вершин нужно, чтобы кто-то вдохновлял своим примером и поддерживал добрым словом.

Весы

Сосредоточьтесь на своем жизненном пространстве. В последнее время вы больше уделяли внимания рабочим проектам, путешествиям, встречам. И могли не обращать внимания на то, в каких условиях живете и работаете. Наведите порядок в доме - глобально. Ежедневно делай что-нибудь, что улучшит пространство вокруг. Это благоприятно повлияет на настроение и самочувствие.

Скорпион

Сдержанные Скорпионы на этой неделе будут слишком эмоциональными. Возможны эмоции как со знаком плюс, так и со знаком минус. Чрезмерная эмоциональность может привести к ссорам и конфликтам. Постарайся максимально избежать такой ситуации. Найдите время для саморазвития, обучения и духовных практик.

Стрелец

Если чувствуешь, что в последнее время в твоей жизни много стресса, то постарайся добавить спорт. Скандинавская ходьба, пилатес, бассейн - выбирай то, что тебе больше нравится. Движение позволит тебе развеять грусть и скинуть лишние килограммы.

Козерог

Ожидается очень позитивная неделя. Настроение будет - горы бы свернуть. И благодаря запалу и энтузиазму у тебя многое будет получаться. Главное на этой волне - не сильно перенапрягаться. Ведь важно, чтобы сил хватило на длинную дистанцию, а не на короткий забег. Находи время на отдых.

Водолей

Водолеев ждет удачная неделя. Но все благодаря тому, что тебе удастся прогнать грусть и взять себя в руки. Тебе помогут четкий распорядок дня, вера в себя - и ты сможешь сделать больше, чем за предыдущий месяц. В конце недели тебе желательно отправиться в небольшое путешествие.

Рыбы

На первое место у многих Рыб на этой неделе выйдут отношения с противоположным полом. Возможны конфликты, скандалы, но у тебя получится выйти из них мирным путем. Во время длительных ссор получится обнаружить те "сорняки", которые портят ваши отношения изнутри. Уничтожай их немедленно и почувствуешь, как ваша совместная жизнь начинает налаживаться. А одинокие Рыбы могут встретить свою любовь.