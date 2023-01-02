Первое полнолуние в 2023 году: что делать категорически нельзя

Первое полнолуние в 2023 году произойдет в ночь с 6 на 7 января. Оно состоится на оси Рака с Козерогом, и астрологи предупреждают - это полнолуние может стать напряженным. Второе название этого полнолуния - Волчья Луна.

Что нужно знать о полнолунии в январе 2023 года - читайте в материале Styler.

Когда будет Полнолуние

Полная Луна взойдет на небе 7 января в 01:07 по киевскому времени. Влияние полной Луны может ощущаться до и после полнолуния - с вечера 5 января до вечера 9 января.

Считается, в такую ночь нельзя спать под лунным светом - сон будет беспокойным, могут сниться кошмары. Более чувствительные люди могут почувствовать бессонницу.

Какое влияние будет иметь полная Луна

Полнолуние под воздействием Рака обнажит у людей потребность в заботе и внимании. А Козерог подстегнет привести в порядок свои мысли и дела.

Возможны ссоры и конфликты, могут быть проблемы в общении и взаимопонимании - простые фразы могут обрести искривленное восприятие. Есть риск обострения депрессий, тревожности и апатии, и активизация мошенников.

Также в полнолуние могут обостриться конфликты и споры за власть, лидерство и первенство - во всех сферах жизни.

Что нельзя делать в полнолуние

Нельзя начинать новые дела и проекты, особенно продолжительные

Нельзя затевать строительство, ремонты, перепланировку

Не стоит делать предложение, расписываться и венчаться

Не рекомендуется планировать путешествия и поездки на эти дни

В канун полнолуния не выносите ничего из дома - лишитесь удачи и успеха

Нельзя выяснять отношения, ссориться, конфликтовать, проявлять агрессию

Стоит держать под контролем эмоции

Не стоит доверять малознакомым людям и ввязываться в сомнительные сделки

Не рекомендуется совершать крупные покупки или вкладывать средства

Не стоит одалживать деньги или давать в долг

Что можно делать в полнолуние

В такие дни чувствуется переизбыток энергии, поэтому стоит перенаправить ее в положительное русло. Например, в то, что позволит раскрыть творческий потенциал. Стоит прислушаться к себе и определить свои желания и порывы.

Вечером стоит быть в кругу семьи и что-то сделать вместе - приготовить ужин, посмотреть легкий фильм, поиграть в настольные игры.

Парам рекомендуется провести романтический вечер - поужинать вместе, поговорить о чем-то приятном. Это позволит избежать конфликтов и ссор. Можно порадовать друг друга милыми подарками.

В полнолуние можно заниматься благотворительностью, помощью другим людям. Также удачны будут работы с растениями - дома или в саду.