Перший півфінал "Євробачення 2025": де дивитися, коли виступає Україна та як голосувати

Уже сьогодні, 13 травня, стартує 69-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". У швейцарському Базелі представники 15 країн вийдуть на сцену, аби поборотися за місце у гранд-фіналі. Серед них будуть й учасники від України Ziferblat.
РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає, де та коли дивитися перший півфінал "Євробачення-2025".
Глядачі музичного конкурсу побачать два півфінали та фінал, які стартують 13, 15 та 17 травня. Переможця визначатимуть за результатами оцінок журі та голосуванням аудиторії.
Український гурт Ziferblat підкорюватиме міжнародну спільноту у першому півфіналі - вони виступають п’ятими. На українському телебаченні трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Де дивитися конкурс онлайн:
За останніми даними букмекерів, у першому півфіналі перемогу може здобути Швеція. Також експерти вважають, що до фіналу пройдуть Естонія, Нідерланди, Україна, Албанія, Бельгія, Кіпр, Польща, Норвегія та Сан-Марино.
Підтримати виконавця можна кількома способами:
Нагадаємо, українці в Україні не можуть голосувати за свого представника. Проте ті, хто знаходить за кордоном, мають змогу віддати свій голос.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: "Євробачення Україна", "Суспільне", Eurovisionworld.