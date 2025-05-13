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Первый полуфинал "Евровидения 2025": где смотреть, когда выступает Украина и как голосовать

Первый полуфинал Евровидения начнется уже сегодня (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Уже сегодня, 13 мая, стартует 69-й международный песенный конкурс "Евровидение". В швейцарском Базеле представители 15 стран выйдут на сцену, чтобы побороться за место в гранд-финале. Среди них будут и участники от Украины Ziferblat.

РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, где и когда смотреть первый полуфинал "Евровидения-2025".

Первый полуфинал "Евровидения-2025": где и во сколько смотреть

Зрители музыкального конкурса увидят два полуфинала и финал, которые стартуют 13, 15 и 17 мая. Победителя будут определять по результатам оценок жюри и голосованием аудитории.

Украинская группа Ziferblat будет покорять международное сообщество в первом полуфинале - они выступают пятыми. На украинском телевидении трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть конкурс онлайн:

Кто и как выступит в первом полуфинале

  1. Исландия - Væb с песней "RÓA"
  2. Польша - Юстина Стечковская "GAJA"
  3. Словения - Клемен "How Much Time Do We Have Left"
  4. Эстония - Томми Кэш "Espresso Macchiato"
  5. Украина - Ziferblat "Bird of Pray"
  6. Швеция - KAJ "Bara bada bastu"
  7. Португалия - Napa "Deslocado"
  8. Норвегия - Кайл Алессандро "Lighter"
  9. Бельгия - Red Sebastian "Strobe Lights"
  10. Азербайджан - Mamagama "Run With U"
  11. Сан-Марино - Габри Понте "Tutta l'Italia"
  12. Албания - Shkodra Elektronike "Zjerm"
  13. Нидерланды - Клод "C'est La Vie"
  14. Хорватия - Марко Бошняк "Poison Cake"
  15. Кипр - Theo Evan "Shh"

Под каким номером будет выступать Украина (фото: пресс-служба)

Кто может попасть в финал: прогнозы букмекеров

По последним данным букмекеров, в первом полуфинале победу может одержать Швеция. Также эксперты считают, что в финал пройдут Эстония, Нидерланды, Украина, Албания, Бельгия, Кипр, Польша, Норвегия и Сан-Марино.

Как голосовать за любимого артиста на "Евровидении-2025"

Поддержать исполнителя можно несколькими способами:

  • через официальное приложение Eurovision Song Contest App;
  • SMS или телефонный звонок (номера появятся во время эфира);
  • специальный сайт esc.vote, который заработает в дни шоу.

Напомним, украинцы в Украине не могут голосовать за своего представителя. Однако те, кто находит за рубежом, могут отдать свой голос.

 

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При написании материала были использованы следующие источники: "Євробачення Україна", "Суспільне", Eurovisionworld.

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