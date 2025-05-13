Первый полуфинал "Евровидения 2025": где смотреть, когда выступает Украина и как голосовать

Уже сегодня, 13 мая, стартует 69-й международный песенный конкурс "Евровидение". В швейцарском Базеле представители 15 стран выйдут на сцену, чтобы побороться за место в гранд-финале. Среди них будут и участники от Украины Ziferblat.
РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, где и когда смотреть первый полуфинал "Евровидения-2025".
Зрители музыкального конкурса увидят два полуфинала и финал, которые стартуют 13, 15 и 17 мая. Победителя будут определять по результатам оценок жюри и голосованием аудитории.
Украинская группа Ziferblat будет покорять международное сообщество в первом полуфинале - они выступают пятыми. На украинском телевидении трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть конкурс онлайн:
По последним данным букмекеров, в первом полуфинале победу может одержать Швеция. Также эксперты считают, что в финал пройдут Эстония, Нидерланды, Украина, Албания, Бельгия, Кипр, Польша, Норвегия и Сан-Марино.
Поддержать исполнителя можно несколькими способами:
Напомним, украинцы в Украине не могут голосовать за своего представителя. Однако те, кто находит за рубежом, могут отдать свой голос.
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При написании материала были использованы следующие источники: "Євробачення Україна", "Суспільне", Eurovisionworld.