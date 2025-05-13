Первый полуфинал "Евровидения 2025": где смотреть, когда выступает Украина и как голосовать

Первый полуфинал "Евровидения-2025": где и во сколько смотреть

Зрители музыкального конкурса увидят два полуфинала и финал, которые стартуют 13, 15 и 17 мая. Победителя будут определять по результатам оценок жюри и голосованием аудитории.

Украинская группа Ziferblat будет покорять международное сообщество в первом полуфинале - они выступают пятыми. На украинском телевидении трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть конкурс онлайн:

на официальном канале Eurovision Song Contest;

на сайте "Суспільне Євробачення";

на YouTube-канале "Суспільне мовлення";

в приложении MEGOGO;

послушать на радио "Промінь".

Кто и как выступит в первом полуфинале

Исландия - Væb с песней "RÓA" Польша - Юстина Стечковская "GAJA" Словения - Клемен "How Much Time Do We Have Left" Эстония - Томми Кэш "Espresso Macchiato" Украина - Ziferblat "Bird of Pray" Швеция - KAJ "Bara bada bastu" Португалия - Napa "Deslocado" Норвегия - Кайл Алессандро "Lighter" Бельгия - Red Sebastian "Strobe Lights" Азербайджан - Mamagama "Run With U" Сан-Марино - Габри Понте "Tutta l'Italia" Албания - Shkodra Elektronike "Zjerm" Нидерланды - Клод "C'est La Vie" Хорватия - Марко Бошняк "Poison Cake" Кипр - Theo Evan "Shh"

Под каким номером будет выступать Украина (фото: пресс-служба)

Кто может попасть в финал: прогнозы букмекеров

По последним данным букмекеров, в первом полуфинале победу может одержать Швеция. Также эксперты считают, что в финал пройдут Эстония, Нидерланды, Украина, Албания, Бельгия, Кипр, Польша, Норвегия и Сан-Марино.

Как голосовать за любимого артиста на "Евровидении-2025"

Поддержать исполнителя можно несколькими способами:

через официальное приложение Eurovision Song Contest App;

SMS или телефонный звонок (номера появятся во время эфира);

специальный сайт esc.vote, который заработает в дни шоу.

Напомним, украинцы в Украине не могут голосовать за своего представителя. Однако те, кто находит за рубежом, могут отдать свой голос.