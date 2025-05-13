Перший півфінал "Євробачення 2025": де дивитися, коли виступає Україна та як голосувати

Уже сьогодні, 13 травня, стартує 69-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". У швейцарському Базелі представники 15 країн вийдуть на сцену, аби поборотися за місце у гранд-фіналі. Серед них будуть й учасники від України Ziferblat.

РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає, де та коли дивитися перший півфінал "Євробачення-2025".

Перший півфінал "Євробачення-2025": де та о котрій дивитися

Глядачі музичного конкурсу побачать два півфінали та фінал, які стартують 13, 15 та 17 травня. Переможця визначатимуть за результатами оцінок журі та голосуванням аудиторії.

Український гурт Ziferblat підкорюватиме міжнародну спільноту у першому півфіналі - вони виступають п’ятими. На українському телебаченні трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитися конкурс онлайн:

на офіційному каналі Eurovision Song Contest;

на сайті "Суспільне Євробачення";

на YouTube-каналі "Суспільне мовлення";

у застосунку MEGOGO;

послухати на радіо "Промінь".

Хто та як виступить у першому півфіналі

Ісландія - Væb з піснею "RÓA" Польща - Юстина Стечковська "GAJA" Словенія - Клемен "How Much Time Do We Have Left" Естонія - Томмі Кеш "Espresso Macchiato" Україна - Ziferblat "Bird of Pray" Швеція - KAJ "Bara bada bastu" Португалія - Napa "Deslocado" Норвегія - Кайл Алессандро "Lighter" Бельгія - Red Sebastian "Strobe Lights" Азербайджан - Mamagama "Run With U" Сан-Марино - Габрі Понте "Tutta l’Italia" Албанія - Shkodra Elektronike "Zjerm" Нідерланди - Клод "C’est La Vie" Хорватія - Марко Бошняк "Poison Cake" Кіпр - Theo Evan "Shh"

Під яким номером виступатиме Україна (фото: пресслужба)

Хто може потрапити у фінал: прогнози букмекерів

За останніми даними букмекерів, у першому півфіналі перемогу може здобути Швеція. Також експерти вважають, що до фіналу пройдуть Естонія, Нідерланди, Україна, Албанія, Бельгія, Кіпр, Польща, Норвегія та Сан-Марино.

Як голосувати за улюбленого артиста на "Євробаченні-2025"

Підтримати виконавця можна кількома способами:

через офіційний додаток Eurovision Song Contest App;

SMS або телефонний дзвінок (номери з’являться під час ефіру);

спеціальний сайт esc.vote, який запрацює у дні шоу.

Нагадаємо, українці в Україні не можуть голосувати за свого представника. Проте ті, хто знаходить за кордоном, мають змогу віддати свій голос.