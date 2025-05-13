Первый полуфинал "Евровидения 2025": где смотреть, когда выступает Украина и как голосовать
Уже сегодня, 13 мая, стартует 69-й международный песенный конкурс "Евровидение". В швейцарском Базеле представители 15 стран выйдут на сцену, чтобы побороться за место в гранд-финале. Среди них будут и участники от Украины Ziferblat.
РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, где и когда смотреть первый полуфинал "Евровидения-2025".
Первый полуфинал "Евровидения-2025": где и во сколько смотреть
Зрители музыкального конкурса увидят два полуфинала и финал, которые стартуют 13, 15 и 17 мая. Победителя будут определять по результатам оценок жюри и голосованием аудитории.
Украинская группа Ziferblat будет покорять международное сообщество в первом полуфинале - они выступают пятыми. На украинском телевидении трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть конкурс онлайн:
- на официальном канале Eurovision Song Contest;
- на сайте "Суспільне Євробачення";
- на YouTube-канале "Суспільне мовлення";
- в приложении MEGOGO;
- послушать на радио "Промінь".
Кто и как выступит в первом полуфинале
- Исландия - Væb с песней "RÓA"
- Польша - Юстина Стечковская "GAJA"
- Словения - Клемен "How Much Time Do We Have Left"
- Эстония - Томми Кэш "Espresso Macchiato"
- Украина - Ziferblat "Bird of Pray"
- Швеция - KAJ "Bara bada bastu"
- Португалия - Napa "Deslocado"
- Норвегия - Кайл Алессандро "Lighter"
- Бельгия - Red Sebastian "Strobe Lights"
- Азербайджан - Mamagama "Run With U"
- Сан-Марино - Габри Понте "Tutta l'Italia"
- Албания - Shkodra Elektronike "Zjerm"
- Нидерланды - Клод "C'est La Vie"
- Хорватия - Марко Бошняк "Poison Cake"
- Кипр - Theo Evan "Shh"
Под каким номером будет выступать Украина (фото: пресс-служба)
Кто может попасть в финал: прогнозы букмекеров
По последним данным букмекеров, в первом полуфинале победу может одержать Швеция. Также эксперты считают, что в финал пройдут Эстония, Нидерланды, Украина, Албания, Бельгия, Кипр, Польша, Норвегия и Сан-Марино.
Как голосовать за любимого артиста на "Евровидении-2025"
Поддержать исполнителя можно несколькими способами:
- через официальное приложение Eurovision Song Contest App;
- SMS или телефонный звонок (номера появятся во время эфира);
- специальный сайт esc.vote, который заработает в дни шоу.
Напомним, украинцы в Украине не могут голосовать за своего представителя. Однако те, кто находит за рубежом, могут отдать свой голос.
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При написании материала были использованы следующие источники: "Євробачення Україна", "Суспільне", Eurovisionworld.