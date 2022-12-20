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Перші фото зі станцій метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", які знову працюють

Пасажири на станції метро (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Сьогодні в київському метрополітені вперше від 24 лютого запрацювали станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності". Пасажири відразу кинулися в транспортний потік.

Перші фото з нарешті відкритих станцій - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Як виглядають відкриті станції

20 грудня в Києві запрацювали станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності". Це сталося вперше від 24 лютого. Наразі пасажирів небагато, проте в години "час пік" відкриті станції значно розвантажать трафік.

Так виглядають відкриті станції метро (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

А деякі пасажири не приховують емоцій від відкриття.

"Зі сльозами на очах зустрічав людей, які входили в вагон зі станції метро Майдан Незалежності", - пише адвокат Клим Братківській.

Як курсують поїзди на станціях "Хрещатик" і "Майдан Незалежності"

Вестибюль станції "Хрещатик" відкриватиме свої двері для пасажирів об 5:45, а зачинятиметься о 21:35.

Перший поїзд метро відправлятиметься зі станції близько 5:58 (в бік "Лісової") і 5:51 (в бік "Академмістечка"), а останній - об 21:52 (в бік "Лісової") і о 21:46 (в бік "Академмістечка").

Зайти на "Майдан Незалежності" кияни зможуть починаючи з 5:38, а о 21:38 працівники метрополітену закриватимуть двері вестибюля для пасажирів.

Поїзди метро починатимуть курсувати зі станції о 5:46 (в бік "Теремків") і о 5:47 (в бік "Героїв Дніпра"), а останній відправлятиметься о 21:45 (в бік "Теремків") і о 21:50 (в бік "Героїв Дніпра").

Так виглядають відкриті станції метро (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Раніше ми розповідали про змінений графік руху кільцевої електрички в Києві.

Також сьогодні вранці в київському метрополітені стався збій.

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