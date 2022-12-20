Первые фото со станций метро "Крещатик" и "Майдан Независимости", которые снова работают

Как выглядят открытые станции

20 декабря в Киеве заработали станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Это произошло впервые с 24 февраля. Пока пассажиров немного, однако в час пик открытые станции значительно разгрузят трафик.

Так выглядят открытые станции метро (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

А некоторые пассажиры не скрывают эмоций от открытия.

"Со слезами на глазах встречал людей, входивших в вагон со станции метро Майдан Независимости", - пишет адвокат Клим Братковский.

Как курсируют поезда на станциях "Крещатик" и "Майдан Независимости"

Вестибюль станции "Крещатик" будет открывать свои двери для пассажиров в 5:45, а закрываться в 21:35.

Первый поезд метро будет отправляться со станции около 5:58 (в сторону "Лесной") и 5:51 (в сторону "Академгородка"), а последний - в 21:52 (в сторону "Лесной") и в 21:46 (в сторону "Академгородка").

Зайти на "Майдан Независимости" киевляне смогут начиная с 5:38, а в 21:38 работники метрополитена будут закрывать двери вестибюля для пассажиров.

Поезда метро будут начинать курсировать со станции в 5:46 (в сторону "Теремков") и в 5:47 (в сторону "Героев Днепра"), а последний будет отправляться в 21:45 (в сторону "Теремков") и в 21:50 (в сторону "Героев Днепра").

Так выглядят открытые станции метро (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)