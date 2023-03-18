Перші електромобілі в Україні з'явились ще 100 років тому! Ось як вони виглядали (фото і відео)

Перший електрокар на території України з'явився ще у 1895 році в Одесі. Вже на початку ХХ століття у місті було кілька власників такого транспорту.
Історією перших електрокарів та рідкісними фото ретромобілів поділився автолюбитель Олег Омельницький на сторінці Facebook.
"Цього разу на засіданні Історичного Автоклубу ми досліджували появу електромобілів на території України. 10 (22) жовтня 1895 року - перше згадування у газеті "Одесские новости" про появу електричного екіпажу", - пише Омельницький.
Моделі перших електрокарів досліднику поки не вдалося встановити. Втім відомо, що у 1911 році одесит І.Л. Канельський отримав номерні знаки та право керування на власний електричний екіпаж. Він купив американський Waverley Type 21/22.
Також електромобіль був і у тодішнього міського голови Одеси Г.Г. Маразлі.
"Слід згадати і про ще одного одесита - винахідника електромобіля на наших теренах Іполіта Романова. Він сконструював не тільки власний електродвигун, але й власну батарею і відправився будувати перші електрокари до Санкт-Петербурга. Там, у 1898 році, у співпраці з каретною фабрикою Фрезе, побудував перші екземпляри електромобілів і електробусу", - розповідає Омельницький.
Також І. Романов був автором електричного монорельсу. Перший проект він реалізував у Одесі, а згодом побудував монорельс у Гатчині під Санкт-Петербургом
"Це перший електромобіль І. Романова (на фото внизу - ред.), який він виготовив у співпраці з фабрикою Фрезе. Електромобіль "Романов" для 2-х пасажирів мав запас ходу 60 км, швидкість 35-40 км/год і був вдвічі легше, за закордонні аналоги. Романов сконструював до нього і двигун, і батарею, і сам автомобіль", - пише дослідник.
Також Романов створив електричний омнібус, який пройшов випробування у Санкт-Петербурзі і отримав погодження для експлуатації на маршрутах.
"Але влада Пітеру поставила вимогу виготовити мінімум 80 таких екіпажів. Романов цей проєкт не потягнув і повернувся до Одеси, де також намагався запровадити електробуси", - каже автолюбитель.
"Як бачимо, електромобільність у нас у кінці XIX та на початку XX набирала обертів. Але через цілу низку причин, взяла "паузу" на 100 років", - каже автолюбитель.
США були лідерами з виробництва електрокарів на рубежі ХІХ і ХХ ст. 1900 року там випустили 1500 електромобілів і лише 956 бензинових авто.
Електрокари були популярними серед жінок, адже на відміну від бензинових машин тих років, їх не потрібно було заводити "кривим стартером".
У США на початку ХХ століття електромобілі займали майже 30% ринку(фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)
Також Омельницький зазначає, що ЛАЗ у 1951 році випустив партію електрофургонів ЛАЗ-750 та 751, які працювали на пошті до 1958 року.
Більше про історію перших електромобілів можна дізнати із відео Олега Омельницького для свого YouTobe каналу.
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