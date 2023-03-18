Первые электромобили в Украине появились еще сто лет назад! Вот как они выглядели (фото и видео)

Первый электрокар на территории Украины появился еще в 1895 году в Одессе. Уже в начале ХХ века в городе было несколько владельцев такого транспорта.
Историей первых электрокаров и редкими фото ретромобилей поделился автолюбитель Олег Омельницкий на странице Facebook.
"В этот раз на заседании Исторического Автоклуба мы исследовали появление электромобилей на территории Украины. 10(22) октября 1895 года - первое упоминание в газете "Одесские новости" о появлении электрического экипажа", - пишет Омельницкий.
Модели первых электрокаров исследователю пока не удалось установить. Впрочем, известно, что в 1911 году одессит И.Л. Канельский получил номерные знаки и право управления на собственный экипаж. Он купил американский Waverley Type 21/22.
Также электромобиль был и у тогдашнего мэра Одессы Г.Г. Морозли.
"Следует упомянуть и об еще одном одессите - изобретателе электромобиля на наших территориях Ипполите Романове. Он сконструировал не только собственный электродвигатель, но и собственную батарею и отправился строить первые электрокары в Санкт-Петербург. Там, в 1898 году, в сотрудничестве с каретной фабрикой Фрезе, построил первые экземпляры электромобилей и электробуса", - рассказывает Омельницкий.
Также И. Романов являлся автором электрического монорельса. Первый проект он реализовал в Одессе, а затем построил монорельс в Гатчине под Санкт-Петербургом.
"Это первый электромобиль И. Романова (на фото внизу - ред.), который он изготовил в сотрудничестве с фабрикой Фрезе. Электромобиль "Романов" для 2-х пассажиров имел запас хода 60 км, скорость 35-40 км/ч и был вдвое легче, чем зарубежные аналоги. Романов сконструировал к нему и двигатель, и батарею, и сам автомобиль", - пишет исследователь.
Также Романов создал электрический омнибус, прошедший испытание в Санкт-Петербурге и получивший согласование по эксплуатации на маршрутах.
"Но власти Питера потребовали изготовить минимум 80 таких экипажей. Романов этот проект не потянул и вернулся в Одессу, где также пытался ввести электробусы", - говорит автолюбитель.
"Как видим, электромобильность у нас в конце XIX и начале XX набирала обороты. Но по целому ряду причин, взяла "паузу" на 100 лет", - говорит автолюбитель.
США были лидерами по производству электрокаров на рубеже XIX и XX вв. В 1900 году там было выпущено 1500 электромобилей и только 956 бензиновых авто.
Электрокары были популярны среди женщин, ведь в отличие от бензиновых машин тех лет, их не нужно было заводить "кривым стартером".
В США в начале ХХ века электромобили занимали около 30% рынка (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)
Также Омельницкий отмечает, что ЛАЗ в 1951 году выпустил партию электрофургонов ЛАЗ-750 и 751, работавших на почте до 1958 года.
Больше об истории первых электромобилей можно узнать из видео Олега Омельницкого для своего YouTobe канала.
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