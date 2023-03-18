Первые электромобили в Украине появились еще сто лет назад! Вот как они выглядели (фото и видео)

Первый электрокар на территории Украины появился еще в 1895 году в Одессе. Уже в начале ХХ века в городе было несколько владельцев такого транспорта.

Какими были первые электрокары в Украине

"В этот раз на заседании Исторического Автоклуба мы исследовали появление электромобилей на территории Украины. 10(22) октября 1895 года - первое упоминание в газете "Одесские новости" о появлении электрического экипажа", - пишет Омельницкий.

Модели первых электрокаров исследователю пока не удалось установить. Впрочем, известно, что в 1911 году одессит И.Л. Канельский получил номерные знаки и право управления на собственный экипаж. Он купил американский Waverley Type 21/22.

И.Л. Канельский на собственном электромобиле Waverley Type 21/22 в 1911 году в Одессе (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

Реклама модели электромобиля, который купил господин Канельский (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

Также электромобиль был и у тогдашнего мэра Одессы Г.Г. Морозли.

"Следует упомянуть и об еще одном одессите - изобретателе электромобиля на наших территориях Ипполите Романове. Он сконструировал не только собственный электродвигатель, но и собственную батарею и отправился строить первые электрокары в Санкт-Петербург. Там, в 1898 году, в сотрудничестве с каретной фабрикой Фрезе, построил первые экземпляры электромобилей и электробуса", - рассказывает Омельницкий.

Также И. Романов являлся автором электрического монорельса. Первый проект он реализовал в Одессе, а затем построил монорельс в Гатчине под Санкт-Петербургом.

Монорельс Романова (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

"Это первый электромобиль И. Романова (на фото внизу - ред.), который он изготовил в сотрудничестве с фабрикой Фрезе. Электромобиль "Романов" для 2-х пассажиров имел запас хода 60 км, скорость 35-40 км/ч и был вдвое легче, чем зарубежные аналоги. Романов сконструировал к нему и двигатель, и батарею, и сам автомобиль", - пишет исследователь.

Первый автомобиль Романова (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

Также Романов создал электрический омнибус, прошедший испытание в Санкт-Петербурге и получивший согласование по эксплуатации на маршрутах.

"Но власти Питера потребовали изготовить минимум 80 таких экипажей. Романов этот проект не потянул и вернулся в Одессу, где также пытался ввести электробусы", - говорит автолюбитель.

Электрический омнибус Романова (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

"Как видим, электромобильность у нас в конце XIX и начале XX набирала обороты. Но по целому ряду причин, взяла "паузу" на 100 лет", - говорит автолюбитель.

Кто выпускал электрокары на рынок

США были лидерами по производству электрокаров на рубеже XIX и XX вв. В 1900 году там было выпущено 1500 электромобилей и только 956 бензиновых авто.

Электрокары были популярны среди женщин, ведь в отличие от бензиновых машин тех лет, их не нужно было заводить "кривым стартером".

В США в начале ХХ века электромобили занимали около 30% рынка (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

Также Омельницкий отмечает, что ЛАЗ в 1951 году выпустил партию электрофургонов ЛАЗ-750 и 751, работавших на почте до 1958 года.

Львовский автобусный завод начал свою деятельность по производству таких электромобилей (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

Больше об истории первых электромобилей можно узнать из видео Олега Омельницкого для своего YouTobe канала.