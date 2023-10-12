"Перші дні": що треба знати про новий український серіал на Netflix

Про що серіал "Перші дні"

Як розповіли нам автори серіалу, кожен його епізод - це "художній міні-фільм, натхненний справжніми подіями, а деякі персонажі мають прототипів у реальному житті".

І ось ці історії:

Ольга з дітьми вимушена жити в одному домі з двома чоловіками - нинішнім і колишнім

Максима війна застає на роботі, у зоопарку, звідки він не може виїхати

безхатько, що живе в машині, допомагає місцевій ТРО

хлопчик Єгор заспокоюється тим, що у своїй уяві збиває ракети, як злих пташок

німець Клаус приїжджає до Києва, щоб забрати дівчину, але опиняється серед волонтерів і долучається до їхньої праці

легенда української естради (прототипом якої, до речі, став Андрій Данилко) проводить стріми зі своєї столичної квартири - і стає натхненням для мільйонів.

"Це звичайні люди, що опинилися в надзвичайних, страшних умовах - утім, зберегли людяність, любов до близьких і віру в майбутнє", - коментують автори.

Хто знімав серіал

Цікаво, що усі епізоди серіалу "Перші дні" знімали різні режисери. Зокрема до проєкту долучилися:

Олексій Єсаков і Тала Пристаєцька, які працювали над серіалом "Кріпосна"

Артем Литвиненко - автор ідеї та режисер серіалу "Нюхач"

Валентин Шпаков і Павло Остріков - автори “Перших ластівок” і "Ти - космос" відповідно.

А для Каті Царик, авторки численних відеокліпів, концертних шоу й короткого метра “Обійми мене”, проєкт став першою повноформатною роботою.

Кадри з серіалу "Перші дні"

Де й коли покажуть серіал “Перші дні"

Одна з головних фішок серіалу полягає у тому, що його прем’єра відбудеться 1 листопада на Netflix в Україні й низці європейських держав: Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, балтійських і балканських країнах.

Це вперше, коли український проєкт прем’єрять саме на стримінговому сервісі і на декілька країн одночасно.

Крім того, у більш ніж 12 державах, як-от Ісландії, Австралії та Франції, стрічку покажуть національні телеканали.

Відомо, що в Україні новинку можна буде також переглянути на каналі 1+1 наступного року.

Кадри з серіалу "Перші дні"

Продюсери серіалу також наголошують, що це "перший український проєкт, що фактично замовили іноземні канали".

Наприклад, на перших етапах розроблення серіалу до FILM.UA Group приєдналися як копродюсери телеканали Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). А світовим дистриб’ютором виступає німецька компанія Red Arrow Studios International, з якою цей проєкт розроблявся ще на рівні сценаріїв.

Крім того, проєкт вже підтримали провідні фестивалі, зокрема TV Drama Vision, Helsinki Script, Conecta FICTION, Nordic Script, Content Budapest, Serial Killer, Oslo Series Day.

“Україна нині в центрі уваги світу, та іноземній аудиторії цікаво дізнатися, що відбувається з нами, не тільки з новин, а на глибшому рівні. Саме формат художнього серіалу дає змогу глибше відчути наш біль та сподівання - і співвіднести себе зі звичайними українцями”, - ділиться продюсерка Анна Єлісєєва.





Кадри з серіалу “Перші дні”