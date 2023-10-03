"Міста та їхні герої": про що розкаже нова українська драма воєнного часу
Нові часи для нашої країни змушують всіх нас змінювати фокус уваги. Особливо це стосується культури, адже, наприклад, кіно може передавати важливі меседжі світові і показувати дійсність наших днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про новий фільм, який демонструє історію 6 зруйнованих міст.
При підготовці матеріалу були використані джерела: Faceebok "Міста та їхні герої"
Про що розкаже фільм
Для цього проєкту в шести містах України - Харкові, Миколаєві, Чернігові, Охтирці, Баштанці та Іванкові - режисери обирали свого героя для документального фільму про кожне героїчне місто.
У фільмі режисери намагалися передати відчуття того, що ніхто з нас не один - ми нація, ми українці, кожен із нас робить свою справу на користь країні та заради того, щоб вижити і врятувати найближчих людей.
Кадр з допрем'єрного показу (фото: facebook.com/Cities.And.Their.Heroes)
Герої міст та їхні імена
Героїнею з Харкова стала Олена Озерова, акторка Театру Ляльок, який з початку повномасштабного вторгнення перетворився на гуманітарний центр.
Героєм з Чернігова став приватний охоронець Артем Ракітін, який під час облоги вивіз із міста понад 26 000 людей.
Історію Охтирки розповідає Павло Ігнатченко - звукорежисер, який перетворив свою студію на пошивочний цех з виробництва військових аптечок.
У Миколаєві своєю історією ділиться підприємець-пивовар Дмитро Волощенко - оскільки він є одним з найвідоміших волонтерів у місті.
Міський голова Баштанки Олександр Береговий у фільмі розповідає про те, як 100 баштанців змінили хід бойових подій війни на південному напрямку.
А от актор і ведучий Геннадій Попенко, який із сім’єю пережив окупацію, а потім став бійцем тероборони та активним учасником життя громади - розповідає історію Іванкова.
Коли прем’єра і чому кожен має подивитися цей фільм
Прем’єра фільму "Міста та їхні герої" відбудеться вже 5 жовтня в усіх кінотеатрах. Цю драму нових воєнних часів варто подивитися кожному, оскільки це наша історія, це наші герої, які виживали в окупованих містах так, як могли і допомагали іншим.
Це про людяність, про жагу до свободи, про любов до рідної країни та до народу. А також кошти від продажу квитків будуть передані фонду Тати Кеплер "Птахи" на відновлення пошкоджених будинків у Херсонській області.
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