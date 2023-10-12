"Перші дні": что нужно знать о новом украинском сериале на Netflix

О чем сериал "Перші дні"

Как рассказали нам авторы сериала, каждый его эпизод - это "художественный мини-фильм, вдохновленный настоящими событиями, а некоторые персонажи обладают прототипами в реальной жизни".

И вот эти истории:

Ольга с детьми вынуждена жить в одном доме с двумя мужчинами - нынешним и бывшим

Максима война застает на работе, в зоопарке, откуда он не может уехать

бездомный, живущий в машине, помогает местной ТРО

мальчик Егор успокаивается тем, что в своем воображении сбивает ракеты, как злых птиц

немец Клаус приезжает в Киев, чтобы забрать девушку, но оказывается среди волонтеров и приобщается к их работе

легенда украинской эстрады (прототипом которой, кстати, стал Андрей Данилко) проводит стримы из своей столичной квартиры - и становится вдохновением для миллионов.

"Это обычные люди, оказавшиеся в чрезвычайных, страшных условиях - впрочем, сохранившие человечность, любовь к близким и веру в будущее", - комментируют авторы.

Кто снимал сериал

Интересно, что все эпизоды сериала "Перші дні" снимали разные режиссеры. В частности, к проекту присоединились:

Алексей Есаков и Тала Пристаецкая , работавшие над сериалом "Кріпосна"

Артём Литвиненко - автор идеи и режиссер сериала "Нюхач"

Валентин Шпаков и Павел Остриков - авторы "Перших ластівок" и "Ти - космос" соответственно.

А для Кати Царик , автора многочисленных видеоклипов, концертных шоу и короткого метра "Обійми мене", проект стал первой полноформатной работой.

Фото из сериала "Первые дни"

Где и когда покажут сериал "Перші дні"

Одна из главных фишек сериала состоит в том, что его премьера состоится 1 ноября на Netflix в Украине и в ряде европейских государств: Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, балтийских и балканских странах.

Это впервые, когда украинский проект премьерят именно на стриминговом сервисе и нескольких странах одновременно.

Кроме того, в более чем 12 государствах, таких как Исландия, Австралия и Франция, ленту покажут национальные телеканалы.

Известно, что в Украине новинку можно также посмотреть на канале 1+1 в следующем году.

Фото из сериала "Перші дні"

Продюсеры сериала также отмечают, что это "первый украинский проект, фактически заказавший иностранные каналы".

Например, на первых этапах разработки сериала к FILM.UA Group присоединились в качестве копродюсеров телеканалы Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (YLE). Мировым же дистрибьютором выступает немецкая компания Red Arrow Studios International, с которой этот проект разрабатывался еще на уровне сценариев.

Кроме того, проект уже поддержали ведущие фестивали, в частности, TV Drama Vision, Helsinki Script, Conecta FICTION, Nordic Script, Content Budapest, Serial Killer, Oslo Series Day.

“Украина сейчас в центре внимания мира и иностранной аудитории интересно узнать, что происходит с нами, не только из новостей, а на более глубоком уровне. Именно формат художественного сериала позволяет глубже почувствовать нашу боль и надежду - и соотнести себя с обычными украинцами”, - делится продюсер Анна Елисеева.





Кадры из сериала "Первые дни"