Перша серпнева Повня "зачепить" ці знаки Зодіаку

Телець та Скорпіон

Перший Повний місяць у серпні 2023 року відбудеться 1 серпня. І воно найсильніше вплине на Тельців і Скорпіонів.

За словами астролога, представникам цих двох знаків здаватиметься, що їх недооцінюють, ігнорують і навіть вважають за краще уникати. На тлі цих переживань можуть бути непорозуміння та навіть конфлікти з друзями.

Рекомендується не планувати важливих зустрічей на 1-2 серпня, а вільний час варто приділити собі та своєму ментальному здоров'ю.

Лев та Водолій

Також серпневий Повний місяць зачепить ще два знаки - це Лев і Водолій. У них можливі складні та хвилюючі ситуації. Однак найближчими днями сили та впевненість будуть на висоті, тому всі труднощі вдасться вирішити без особливих зусиль.

Енергія Повного місяця у Водолії може підштовхнути до ексцентричних вчинків, які потягнуть за собою різні наслідки. Тому варто виявити обережність.

А що в інших знаків Зодіаку?

Для Овнів, Близнюків, Терезів і Стрільців період Повного місяця буде сприятливим. Для Раків, Козерогів та Риб - нейтральним та спокійним.