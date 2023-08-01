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Первое августовское Полнолуние "зацепит" эти знаки Зодиака

Эти знаки Зодиака попадут под влияние Полнолуния (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на август говорит о том, что первое Полнолуние в августе может принести массу проблем нескольким знакам Зодиака. Это Полнолуние произойдет в знаке Водолея, и под его влияние попадут сразу 4 знака Зодиака.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит быть осторожнее в ближайшие дни. Об этом рассказала астролог Марина Скади.

Телец и Скорпион

Первое Полнолуние в августе 2023 года состоится 1 августа. И оно сильнее всего повлияет на Тельцов и Скорпионов.

По словам астролога, представителям этих двух знаков будет казаться, что их недооценивают, игнорируют и даже предпочитают избегать. На фоне этих переживаний могут быть недоразумения и даже конфликты с друзьями.

Рекомендуется не планировать важные встречи на 1-2 августа, а свободное время стоит уделить себе и своему ментальному здоровью.

Лев и Водолей

Также августовское Полнолуние зацепит еще два знака - это Лев и Водолей. У них возможны сложные и волнующие ситуации. Однако в ближайшие дни силы и уверенность будут на высоте, поэтому все трудности удастся решить без особых усилий.

Энергия Полнолуния в Водолее может подтолкнуть к эксцентричным поступкам, которые потянут за собой разные последствия. Поэтому стоит проявить осторожность.

А что у остальных знаков Зодиака?

Для Овнов, Близнецов, Весов и Стрельцов период Полнолуния будет благоприятным. Для Раков, Козерогов и Рыб - нейтральным и спокойным.

Кстати, ранее мы писали о том, что ждет каждый знак Зодиака в первую неделю августа.

А еще рассказывали о том, что обещает Китайский гороскоп на август.

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