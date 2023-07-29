Китайський гороскоп на серпень 2023 для всіх знаків. Кому пощастить, а у кого будуть проблеми

Китайський гороскоп розповість, чого чекати всім знакам цієї системи в серпні 2023 у різних сферах життя: фінансах, роботі, особистому житті. Дізнайтеся, кому пощастить більше, а на кого чекають невдачі.

Щур

Роки: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Найщасливіший день: 23 серпня

Ваша удача цього місяця значною мірою залежатиме від вашого вибору. Правильні рішення, прийняті в липні, приведуть до ще більших можливостей і багатства.

Однак остерігайтеся токсичного впливу оточення. Підтримка найкращого друга або другої половинки допоможе вам.

Бик

Роки: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Найщасливіший день: 24 і 25 серпня

Ваша удача цього місяця надзвичайно сильна. Проте декого з вас можуть гнітити негативні думки або недоброзичливці. Вам доведеться докласти деяких зусиль, щоб побороти поганий вплив і досягти успіху.

Ваші зусилля у сфері фінансів будуть вдалими цього місяця.

Тигр

Роки: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Найщасливіший день: 7 серпня

Постарайтеся зосередитися принаймні на одній пріоритетній справі цього місяця. Це принесе величезний приплив удачі, головне - не братися за все й одразу.

Зверніть увагу на медіативні практики, які розширять ваші творчі здібності. Допоможуть вправи на візуалізацію.

Кролик

Роки: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Найщасливіший день: 12 серпня

Ваша удача цього місяця буде дуже сильною. Якщо ви власник бізнесу, відповідальний за багатьох співробітників, багато чого залежатиме від того, наскільки здоровим є внутрішнє середовище на вашому робочому місці.

Довіряйте своїй інтуїції, яка підкаже вам правильний шлях до досягнення успіху.

Дракон

Роки: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Найщасливіший день: 31 серпня

Вас чекає удача в особистому житті. Оновлення гардеробу, стилю, зачіски принесе ще більше успіху. Ви можете зустріти людину, яка не буде схожа на все, що ви могли собі уявити, але вона завоює ваше серце.

Переконайтеся, що цього місяця ви ні про кого не говорите погано за його спиною, інакше можете загальмувати свою удачу.

Змія

Роки: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Найщасливіший день: 29 серпня

Ваша удача цього місяця безпосередньо пов’язана з вашими фінансовими рішеннями та інвестиціями в минулому. Остерігайтеся махінацій від нещирої людини. Це може бути колега або хтось із вашої родини, хто хоче отримати від вас трохи грошей.

Спілкування з позитивними людьми допоможе вам уникнути токсичності та принесе гарний настрій у ваше життя. Відправтеся в подорож з коханою людиною, щоб зміцнити стосунки.

Кінь

Роки: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Найщасливіший день: 27 і 28 серпня

Удачу вам принесе будь-яке знання, яке допоможе вам відкрити очі на важливі істини та навчить вас, як бути найкращим у чомусь. Займіться розвитком і самоосвітою, опануйте нові навички.

У цьому місяці ви отримаєте багато позитивної енергії під час спілкування зі своїми близькими.

Коза

Роки: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Найщасливіший день: 30 серпня

Цього місяця ви можете перейти на нову роботу. Дехто закінчить стосунки - з коханою людиною чи давнім другом.

Спробуйте включити здорову звичку у своє життя, щоб покращити моральний та фізичний стан. Це може бути прогулянка в парку щодня після роботи, заняття йогою або навіть склянка води з лимоном вранці.

Мавпа

Роки: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Найщасливіший день: 1 серпня

У багатьох із вас посилиться інтуїція, тож варто довіряти внутрішньому компасу, щоб все склалося якнайкраще в серпні 2023.

Однак цього місяця не робіть нічого небезпечного, бо ваші ризики можуть не окупитися. Вам можуть заважати токсичні люди, тому будьте обережніші у спілкуванні зі своїм оточенням.

Півень

Роки: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Найщасливіший день: 21 серпня

Щастя залежатиме від правильно прийнятих рішень. Ви повинні довіряти своїй інтуїції. Це може бути вибір університету чи другої половинки. Головне - не поспішати з рішенням.

Частіше нагадуйте собі про хороші речі у вашому житті, будьте позитивними і це притягне до вас удачу.

Собака

Роки: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Найщасливіший день: 22 і 23 серпня

Ви можете потребувати емоційної чи фінансової підтримки з боку близьких. Якщо ви її отримаєте, у вашому житті все складеться якнайкраще.

Не поспішайте і будьте обережними з фінансами. У цей час вам буде вигідно економити гроші та бути більш уважним до своїх витрат.

Свиня

Роки: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Найщасливіший день: 25 серпня

Будьте обережні, бо вам можуть розбити серце цього місяця. Довіряйте своїй інтуїції і намагайтеся не приховувати нічого від свого партнера.

Якщо ви займаєтеся творчістю, цього місяця у вас буде багато натхнення. Уникайте надмірного вживання алкоголю чи інших заборонених речовин, якщо буде важко. Ви сильніші, ніж ви думаєте.