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Перша серпнева Повня "зачепить" ці знаки Зодіаку

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Вівторок 01 серпня 2023 06:28
Перша серпнева Повня "зачепить" ці знаки Зодіаку Ці знаки Зодіаку потраплять під вплив Повного місяця (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на серпень говорить про те, що перший Повний місяць у серпні може принести масу проблем кільком знакам Зодіаку. Це Повня відбудеться у знаку Водолія, і під його вплив потраплять відразу 4 знаки Зодіаку.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими найближчими днями. Про це розповіла астролог Марина Скаді.

Телець та Скорпіон

Перший Повний місяць у серпні 2023 року відбудеться 1 серпня. І воно найсильніше вплине на Тельців і Скорпіонів.

За словами астролога, представникам цих двох знаків здаватиметься, що їх недооцінюють, ігнорують і навіть вважають за краще уникати. На тлі цих переживань можуть бути непорозуміння та навіть конфлікти з друзями.

Рекомендується не планувати важливих зустрічей на 1-2 серпня, а вільний час варто приділити собі та своєму ментальному здоров'ю.

Лев та Водолій

Також серпневий Повний місяць зачепить ще два знаки - це Лев і Водолій. У них можливі складні та хвилюючі ситуації. Однак найближчими днями сили та впевненість будуть на висоті, тому всі труднощі вдасться вирішити без особливих зусиль.

Енергія Повного місяця у Водолії може підштовхнути до ексцентричних вчинків, які потягнуть за собою різні наслідки. Тому варто виявити обережність.

А що в інших знаків Зодіаку?

Для Овнів, Близнюків, Терезів і Стрільців період Повного місяця буде сприятливим. Для Раків, Козерогів та Риб - нейтральним та спокійним.

До речі, раніше ми писали про те, що чекає на кожен знак Зодіаку в перший тиждень серпня.

А ще розповідали про те, що обіцяє китайський гороскоп на серпень.

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