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Перша п’ятниця, 13-го в новому році: що заборонено робити, щоб не накликати біду

Як не накликати біду в п'ятницю, 13-го (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У січні за співпадінням дат і днів тижня нам трапиться перша п’ятниця, 13-го. Така дата овіяна рядом легенд і часто вважаються небезпечною. Найбільш забобонні люди навіть бояться виходити з дому в такі дні, щоб нічого поганого не сталося.

Що не можна робити, щоб часом не накликати біду – в матеріалі Styler нижче.

Чому люди стали боятися п’ятниці,13-го

За переказами вважається, що Іісуса Христа було розіп’ято саме в п’ятницю, 13-го. Тому боязнь людей такого співпадіння має глибоке коріння.

Деякі міфи свідчать, то в п'ятницю 13-го нечиста сила і відьми влаштовують шабаші.

А поп-культура другої половині ХХ століття, зокрема вихід голівудського фільму жахів "П’ятниця, 13-те", франшиз, і ремейків, що слідували за ними, посилила переконання – що цей день на календарі має знаменувати собою щось погане.

В чому особливість дати

Езотерики вважають, що в п’ятницю, 13-го числа, відкриваються потужні енергетичні потоки. Саме тому ця дата є водночас і сприятливою і небезпечною. Тобто правильне ваше налаштування може або обернути цей день на вашу користь, або ж навпаки.

В будь-якому разі боятися співпадіння числа і дати на календарі не варто, а краще знати і розуміти, як цим управляти.

Що можна і не можна робити

Не варто допускати негативних думок в цей день, адже Всесвіт чує ваші посили, особливо в такі потужні дні.

Навіть, якщо у вас поганий настрій, чи ви вважаєте, що вас переслідують невдачі, спробуйте налаштуватися на позитив і правильні, хороші думки.

Не бажайте нікому зла, спробуйте не стресувати і не нервувати в цю січневу п’ятницю, а якщо щось станеться недобре, не варто закладати установку, що це сталося через п’ятницю, 13-го.

13 січня варто бути максимально налаштованим на позитивні думки, бажання і вчинки.

Краще розслабтеся і загадайте хороше бажання для себе або близьких людей. Воно обов’язково здійсниться!

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