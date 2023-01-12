Первая пятница, 13-е в новом году: что запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Почему люди стали бояться пятницы, 13-го

По преданию считается, что Иисус Христос был распят именно в пятницу, 13-го. Поэтому боязнь людей такого совпадения имеет глубокие корни.

Некоторые мифы свидетельствуют, что в пятницу 13-го нечистая сила и ведьмы устраивают шабаши.

А поп-культура второй половины ХХ века, в частности выход голливудского фильма ужасов "Пятница, 13-е", последующих франшиз и ремейков усилила убеждение – что этот день на календаре должен знаменовать собой что-то плохое.

В чем особенность даты

Эзотерики считают, что в пятницу, 13 числа, открываются мощные энергетические потоки. Именно поэтому эта дата одновременно и благоприятна и опасна. То есть правильная ваша настройка может либо обратить этот день в вашу пользу, либо наоборот.

В любом случае, бояться совпадения числа и даты на календаре не стоит, а лучше знать и понимать, как этим управлять.

Что можно и нельзя делать

Не стоит допускать негативных мнений в этот день, ведь Вселенная слышит ваши посылы, особенно в столь мощные дни.

Даже если у вас плохое настроение, или вы считаете, что вас преследуют неудачи, попробуйте настроиться на позитив и правильные, хорошие мысли.

Не желайте никому зла, попробуйте не стрессовать и не нервничать в эту январскую пятницу, а если что-то случится нехорошее, не стоит закладывать установку, что это произошло из-за пятницы, 13-го.

13 января следует быть максимально настроенным на положительные мысли, желания и поступки.

Лучше расслабьтесь и загадайте хорошее желание для себя или близких людей. Оно обязательно сбудется!