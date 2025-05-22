Перша лялька дитини: як вибрати безпечну для здоров'я іграшку?

Чому лялька важлива для розвитку

Згідно з дослідженням Університету Кардіффа, ігри з ляльками активують зони мозку, повʼязані з емпатією та соціальним мисленням - навіть у найменших дітей (1-2 роки).

При виборі першої ляльки потрібно врахувати:

матеріал та безпеку - лялька має бути гіпоалергенною, з натуральних або сертифікованих полімерів (BPA-free, phthalate-free)

тканинні ляльки - ідеальні на старті. Вони часто мають теплішу текстуру, що підвищує відчуття безпеки

не повинні мати гострих кутів чи дрібних деталей

До того ж обличчя ляльки повинно бути просте й доброзичливе. ﻿﻿Дитина краще "зчитує емоції", коли риси обличчя прості.

﻿﻿Не обовʼязково лялька повинна розмовляти чи мати інтерактивні функції. Дитині важливо самій вигадувати сюжет, а не лише натискати кнопки. Медик радить не брати варіанти, де є спляче обличчя.

Діти віком від 1 до 3 років можуть із задоволенням гратися з лялькою-немовлям заввишки близько 30 см або навіть трохи меншою. Але коли дитина підростає, її часто тягне до ляльок, які також більші.

Наприклад, у 5 років та старше можна вже придбати ляльку розміром 38 см.

Чи варто купувати ляльку хлопчикам

Власенко пояснила, що роль догляду важлива для всіх дітей, незалежно від статі. Вони допомагають усім дітям розвивати навички догляду, співпереживання, ролі в сімейній моделі. Хлопчики, які грають з ляльками, демонструють вищий рівень емоційної гнучкості

Мʼякі, тактильні ляльки цікаві та захопливі для малюків. Вони також можуть забезпечити затишні обійми, коли настає час заспокоїтися та спати.

"Аксесуари теж важливі. Найголовніше - це візочок, що відповідає параметрам дитини. Змінний одяг, гребінець, приладдя для годування, підгузки чи люлька. Почніть з розгляду того, що найбільше подобається вашій дитині. Чи любить вона доглядати за лялькою, як справжня мама/тато, чи надає перевагу іграм з фантазією? Таку ляльку і обирайте", - зазначила експерт.