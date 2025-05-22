Первая кукла ребенка: как выбрать безопасную для здоровья игрушку?

Почему кукла важна для развития

Согласно исследованию Университета Кардиффа, игры с куклами активируют зоны мозга, связанные с эмпатией и социальным мышлением - даже у самых маленьких детей (1-2 года).

При выборе первой куклы нужно учесть:

материал и безопасность - кукла должна быть гипоаллергенной, из натуральных или сертифицированных полимеров (BPA-free, phthalate-free)

тканевые куклы - идеальны на старте. Они часто имеют более теплую текстуру, что повышает ощущение безопасности

не должны иметь острых углов или мелких деталей

К тому же лицо куклы должно быть простое и доброжелательное. Ребенок лучше "считывает эмоции", когда черты лица просты.

Необязательно кукла должна разговаривать или иметь интерактивные функции. Ребенку важно самому придумывать сюжет, а не только нажимать кнопки. Медик советует не брать варианты, где есть спящее лицо.

Дети в возрасте от 1 до 3 лет могут с удовольствием играть с куклой-младенцем высотой около 30 см или даже немного меньше. Но когда ребенок подрастает, его часто тянет к куклам, которые также больше.

Например, в 5 лет и старше можно уже приобрести куклу размером 38 см.

Стоит ли покупать куклу мальчикам

Власенко объяснила, что роль ухода важна для всех детей, независимо от пола. Они помогают всем детям развивать навыки ухода, сопереживания, роли в семейной модели. Мальчики, которые играют с куклами, демонстрируют более высокий уровень эмоциональной гибкости

Мягкие, тактильные куклы интересны и увлекательны для малышей. Они также могут обеспечить уютные объятия, когда наступает время успокоиться и спать.

"Аксессуары тоже важны. Самое главное - это коляска, соответствующая параметрам ребенка. Сменная одежда, расческа, принадлежности для кормления, подгузники или люлька. Начните с рассмотрения того, что больше всего нравится вашему ребенку. Любит ли он ухаживать за куклой, как настоящая мама/папа, или предпочитает игры с фантазией? Такую куклу и выбирайте", - отметила эксперт.