Первая кукла ребенка: как выбрать безопасную для здоровья игрушку?

Первая кукла играет важную роль в развитии ребенка. Но среди сотен ярких игрушек на полках магазинов родителям стоит обращать внимание не только на внешний вид. Что должно быть в идеальной кукле для младенца?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Согласно исследованию Университета Кардиффа, игры с куклами активируют зоны мозга, связанные с эмпатией и социальным мышлением - даже у самых маленьких детей (1-2 года).
При выборе первой куклы нужно учесть:
К тому же лицо куклы должно быть простое и доброжелательное. Ребенок лучше "считывает эмоции", когда черты лица просты.
Необязательно кукла должна разговаривать или иметь интерактивные функции. Ребенку важно самому придумывать сюжет, а не только нажимать кнопки. Медик советует не брать варианты, где есть спящее лицо.
Дети в возрасте от 1 до 3 лет могут с удовольствием играть с куклой-младенцем высотой около 30 см или даже немного меньше. Но когда ребенок подрастает, его часто тянет к куклам, которые также больше.
Например, в 5 лет и старше можно уже приобрести куклу размером 38 см.
Власенко объяснила, что роль ухода важна для всех детей, независимо от пола. Они помогают всем детям развивать навыки ухода, сопереживания, роли в семейной модели. Мальчики, которые играют с куклами, демонстрируют более высокий уровень эмоциональной гибкости
Мягкие, тактильные куклы интересны и увлекательны для малышей. Они также могут обеспечить уютные объятия, когда наступает время успокоиться и спать.
"Аксессуары тоже важны. Самое главное - это коляска, соответствующая параметрам ребенка. Сменная одежда, расческа, принадлежности для кормления, подгузники или люлька. Начните с рассмотрения того, что больше всего нравится вашему ребенку. Любит ли он ухаживать за куклой, как настоящая мама/папа, или предпочитает игры с фантазией? Такую куклу и выбирайте", - отметила эксперт.
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