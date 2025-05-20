Ось які столові прибори шкідливі для дітей: перевірте, чи є такі у вас вдома
Деякі звичні столові прибори можуть бути небезпечними для малюків під час прикорму. Названо предмети, яких варто уникати, щоб не нашкодити здоров’ю та розвитку дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
Матеріал столових приборів
Найкраще обирати харчовий силікон, нейлон, нержавіюча сталь (після 12 міс.). Однак, важливо перевірити наявність сертифікатів: ВРА-free, FDA-approved, LFGB-certified. В ідеалі - ложка має бути цілісною (без знімних частин), щоб уникнути накопичення бактерій
В 6-7 місяців, коли розпочинається прикорм, варто обирати м'яку силіконову ложку з маленькою чашею на довгій ручці. Вона не буде подразнювати ясна та слизову рота. Дозволяє акуратно дати невелику кількість їжі.
Вона не підходить для самостійного користування - тільки для годування дорослим. Виделки в цьому віці не рекомендовані - високий ризик травмування.
У 8-10 місяців дитина може починати їсти самостійно з ложки. Варто обирати навчальну ложку з обмежувачем, щоб дитина не засовувала глибоко в рот.
Також підійде силіконова виделка з тупими зубчиками для мʼяких продуктів (банан, авокадо, відварена морква).
Металеву дитячу ложку можна з округлими краями давати у 11-12 місяців і старше. Важливо знати, що метал може бути холодним і важким. За активної поведінки - ризик травм (важливо, щоб був нагляд дорослого).
Мийте ложки та виделки окремо від дорослого посуду, особливо після білкових продуктів.
Яких приборів уникати
Педіатр радить не давати дитині:
- іграшкових приборів - дитина не сприймає їх серйозно
- ложок з глибокою чашею - малюк не вміє правильно дозувати продукт і може вдавитися
- дешевого пластику - з часом з'являються тріщини, що накопичують мікроби
- гнучкі "липкі" ложки - якщо занадто мʼякі - важко захоплювати їжу і порушується формування правильного руху зачерпування
За словами медика, у більшості дітей до 1-1,5 року ще не визначено домінантну руку. Тому не варто орієнтуватися лише на "праву" чи "ліву" ложку до 2-3 років.
Анатомічні вигнуті ложки, які направляють рух до рота - можуть бути зручнішими для дітей із перевагою однієї руки. Наприклад, ложки з легкою вигнутою ручкою - їх часто позиціонують які "підходять і для правші і лівші".
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