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Перша леді відповіла, чому цього року не привітала Зеленського з Днем народження

Олена Зеленська (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська цього року вирішила не вітати свого чоловіка й президента України Володимира з Днем народження, як і він її. Більшість вже каже, що у родини є певна криза, але причина в іншому.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Зеленської з британським журналістом Пірсом Морганом.

Чому перша леді не привітала чоловіка з Днем народження 

Як відомо, 25 січня Володимиру Зеленському виповнилося 46 років. Цього дня всі очікували побачити на сторінці його дружини зворушливі фото з іменинником і привітальні слова, сповнені любов’ю і теплом, як це було завжди. 

Але нічого такого пані Зеленська викладати не стала, і пояснювати відсутність публічного привітання також. Відсутність допису для коханого чоловіка, змусила аудиторію думати, що все ж таки у родині президента щось йде не так. Проте Олена не привітала  Володимира не через якісь "негаразди у стосунках". Причина набагато серйозніша.

Чому Олена Зеленська не привітала Володимира з Днем народження  (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

За словами дружини президента, вона запропонувала не вітати одне одного зі святами у публічному просторі, адже довкола відбувається дуже багато трагічних подій, які руйнують життя українців та їхніх близьких, тож демонстрація щасливих моментів виглядатиме зовсім недоречно.

"Цьогоріч я не опублікувала привітання до його Дня народження, тому що в цей день відбулися дуже трагічні події й ми домовилися, що я не вітатиму його публічно з Днем народження. Це був невідповідний час говорити про щасливі моменти. Я запропонувала, щоб ми промовчали цього дня і він зрозумів",- пояснила пані Зеленська".

 

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