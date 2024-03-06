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Первая леди ответила, почему в этом году не поздравила Зеленского с Днем рождения

Елена Зеленская (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская в этом году решила не поздравлять своего мужа и президента Украины Владимира с Днем рождения, как и он ее. Большинство уже говорит, что у семьи есть определенный кризис, но причина в другом.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Зеленской с британским журналистом Пирсом Морганом.

Почему первая леди не поздравила мужа с Днем рождения

Как известно, 25 января Владимиру Зеленскому исполнилось 46 лет. В этот день все ожидали увидеть на странице его жены трогательные фото с именинником и приветственные слова, наполненные любовью и теплом, как это было всегда.

Но ничего такого госпожа Зеленская преподавать не стала, и объяснять отсутствие публичного приветствия тоже. Отсутствие сообщения для любимого мужчины заставило аудиторию думать, что все же в семье президента что-то идет не так. Однако Елена не поздравила Владимира не из-за каких-то "неурядиц в отношениях". Причина гораздо более серьезная.

Почему Елена Зеленская не поздравила Владимира с Днем рождения (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

По словам супруги президента, она предложила не поздравлять друг друга с праздниками в публичном пространстве, ведь вокруг происходит очень много трагических событий, которые разрушают жизнь украинцев и их близких, и демонстрация счастливых моментов будет выглядеть совсем некстати.

"В этом году я не опубликовала поздравления к его Дню рождения, потому что в этот день произошли очень трагические события и мы договорились, что я не буду поздравлять его публично с Днем рождения. Это было неподходящее время говорить о счастливых моментах. Я предложила, чтобы мы умолчали этого дня и он понял",- объяснила Зеленская".

 

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