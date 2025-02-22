ua en ru
Сб, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Перша батьківська субота у 2025 році: як правильно поминати рідних

Субота 22 лютого 2025 06:45
UA EN RU
Перша батьківська субота у 2025 році: як правильно поминати рідних Перша батьківська поминальна субота випадає на 22 лютого (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Перша батьківська поминальна субота у 2025 році називається М'ясопусною і вважається Вселенською. Це важливий день у багатьох християн, коли обов'язково потрібно згадати усіх померлих та помолитися за упокій їхньої душі.

Традиції та заборони м'ясопусної поминальної суботи у лютому розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли потрібно поминати померлих

Перша Вселенська м'ясопусна поминальна субота випадає за тиждень до початку Великого посту. Саме тому вона і має назву "м'ясопусна", оскільки під час Великого посту вживати м'ясо не можна - аж до Великодня. Цього року поминальна субота випадає на 22 лютого.

Як поминати рідних у такий день

За традицією у такий день згадують своїх померлих родичів та близьких людей. Зранку заведено відвідувати спеціальну службу, де моляться за спочилих, служать спільні панахиди.

Можна замовити у храмі спеціальну службу, а можна написати записку для священника, де вказують, за кого з померлих потрібно помолитися.

Під час богослужіння треба молитися не тільки за покійних родичів, а й за всіх померлих християн. Таким чином ніхто зі спочилих не залишається без молитви.

У церквах також ставлять свічки за упокій душі померлих. Якщо немає можливості відвідати церкву та панахиду, то поставити свічку та помолитися можна вдома - перед портретом померлої людини.

На поминальні служби у церкві приносять хліб, крупи, борошно, печиво, сіль або цукерки - щось, чим можна підтримати нужденних, які помоляться за упокій душі.

Після служби традиційно відвідують цвинтар та наводять лад на могилах і навколо, ставлять свічки та квіти. Однак у поминальну суботу у лютому варто врахувати погодні умови.

В старі часи була ще одна традиція - зробити одну добру справу. Це може бути милостиня, поминальна трапеза або допомога тому, хто її потребує.

Також можна зібратися ввечері всією родиною, щоб разом повечеряти та згадати померлих близьких.

А що робити в поминальні дні не варто?

  • Померлих в такі дні не згадують поганими словами, з образою.
  • Не можна сваритися з іншими, ображати один одного.
  • Не можна обманювати та робити шкоду іншим
  • Не варто влаштовувати галасливі поминки та розпивати алкоголь
  • Ще у поминальні дні не встановлюють пам'ятники. Можна тільки навести лад або пофарбувати огорожу.

Раніше ми писали про те, коли не можна ходити на кладовище.

А ще розповідали про те, коли у 2025 році дати усіх батьківських субот.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
батьківські суботи Батьківська субота Церковний календар Поминальні суботи
NEWS
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою