Перша батьківська субота у 2025 році: як правильно поминати рідних
Перша батьківська поминальна субота у 2025 році називається М'ясопусною і вважається Вселенською. Це важливий день у багатьох християн, коли обов'язково потрібно згадати усіх померлих та помолитися за упокій їхньої душі.
Традиції та заборони м'ясопусної поминальної суботи у лютому розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Коли потрібно поминати померлих
Перша Вселенська м'ясопусна поминальна субота випадає за тиждень до початку Великого посту. Саме тому вона і має назву "м'ясопусна", оскільки під час Великого посту вживати м'ясо не можна - аж до Великодня. Цього року поминальна субота випадає на 22 лютого.
Як поминати рідних у такий день
За традицією у такий день згадують своїх померлих родичів та близьких людей. Зранку заведено відвідувати спеціальну службу, де моляться за спочилих, служать спільні панахиди.
Можна замовити у храмі спеціальну службу, а можна написати записку для священника, де вказують, за кого з померлих потрібно помолитися.
Під час богослужіння треба молитися не тільки за покійних родичів, а й за всіх померлих християн. Таким чином ніхто зі спочилих не залишається без молитви.
У церквах також ставлять свічки за упокій душі померлих. Якщо немає можливості відвідати церкву та панахиду, то поставити свічку та помолитися можна вдома - перед портретом померлої людини.
На поминальні служби у церкві приносять хліб, крупи, борошно, печиво, сіль або цукерки - щось, чим можна підтримати нужденних, які помоляться за упокій душі.
Після служби традиційно відвідують цвинтар та наводять лад на могилах і навколо, ставлять свічки та квіти. Однак у поминальну суботу у лютому варто врахувати погодні умови.
В старі часи була ще одна традиція - зробити одну добру справу. Це може бути милостиня, поминальна трапеза або допомога тому, хто її потребує.
Також можна зібратися ввечері всією родиною, щоб разом повечеряти та згадати померлих близьких.
А що робити в поминальні дні не варто?
- Померлих в такі дні не згадують поганими словами, з образою.
- Не можна сваритися з іншими, ображати один одного.
- Не можна обманювати та робити шкоду іншим
- Не варто влаштовувати галасливі поминки та розпивати алкоголь
- Ще у поминальні дні не встановлюють пам'ятники. Можна тільки навести лад або пофарбувати огорожу.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія.