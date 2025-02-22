Перша батьківська субота у 2025 році: як правильно поминати рідних

Перша батьківська поминальна субота у 2025 році називається М'ясопусною і вважається Вселенською. Це важливий день у багатьох християн, коли обов'язково потрібно згадати усіх померлих та помолитися за упокій їхньої душі.

Коли потрібно поминати померлих

Перша Вселенська м'ясопусна поминальна субота випадає за тиждень до початку Великого посту. Саме тому вона і має назву "м'ясопусна", оскільки під час Великого посту вживати м'ясо не можна - аж до Великодня. Цього року поминальна субота випадає на 22 лютого.

Як поминати рідних у такий день

За традицією у такий день згадують своїх померлих родичів та близьких людей. Зранку заведено відвідувати спеціальну службу, де моляться за спочилих, служать спільні панахиди.

Можна замовити у храмі спеціальну службу, а можна написати записку для священника, де вказують, за кого з померлих потрібно помолитися.

Під час богослужіння треба молитися не тільки за покійних родичів, а й за всіх померлих християн. Таким чином ніхто зі спочилих не залишається без молитви.

У церквах також ставлять свічки за упокій душі померлих. Якщо немає можливості відвідати церкву та панахиду, то поставити свічку та помолитися можна вдома - перед портретом померлої людини.

На поминальні служби у церкві приносять хліб, крупи, борошно, печиво, сіль або цукерки - щось, чим можна підтримати нужденних, які помоляться за упокій душі.

Після служби традиційно відвідують цвинтар та наводять лад на могилах і навколо, ставлять свічки та квіти. Однак у поминальну суботу у лютому варто врахувати погодні умови.

В старі часи була ще одна традиція - зробити одну добру справу. Це може бути милостиня, поминальна трапеза або допомога тому, хто її потребує.

Також можна зібратися ввечері всією родиною, щоб разом повечеряти та згадати померлих близьких.

А що робити в поминальні дні не варто?