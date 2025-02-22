Первая родительская суббота в 2025 году: как правильно поминать родных

Первая родительская поминальная суббота в 2025 году называется Мясопустной и считается Вселенской. Это важный день у многих христиан, когда обязательно нужно вспомнить всех умерших и помолиться за упокой их души.

Когда нужно поминать умерших

Первая Вселенская мясопустная поминальная суббота выпадает за неделю до начала Великого поста. Именно поэтому она и называется "мясопустная", поскольку во время Великого поста употреблять мясо нельзя - вплоть до Пасхи. В этом году поминальная суббота выпадает на 22 февраля.

Как поминать родных в такой день

По традиции в такой день вспоминают своих умерших родственников и близких людей. Утром принято посещать специальную службу, где молятся за усопших, служат совместные панихиды.

Можно заказать в храме специальную службу, а можно написать записку для священника, где указывают, за кого из умерших нужно помолиться.

Во время богослужения надо молиться не только за усопших родственников, но и за всех умерших христиан. Таким образом никто из усопших не остается без молитвы.

В церквях также ставят свечи за упокой души умерших. Если нет возможности посетить церковь и панихиду, то поставить свечу и помолиться можно дома - перед портретом умершего человека.

На поминальные службы в церкви приносят хлеб, крупы, муку, печенье, соль или конфеты - что-то, чем можно поддержать нуждающихся, которые помолятся за упокой души.

После службы традиционно посещают кладбище и наводят порядок на могилах и вокруг, ставят свечи и цветы. Однако в поминальную субботу в феврале стоит учесть погодные условия.

В старые времена была еще одна традиция - сделать одно доброе дело. Это может быть милостыня, поминальная трапеза или помощь тому, кто в ней нуждается.

Также можно собраться вечером всей семьей, чтобы вместе поужинать и вспомнить умерших близких.

А что делать в поминальные дни не стоит?