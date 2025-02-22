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Первая родительская суббота в 2025 году: как правильно поминать родных

Суббота 22 февраля 2025 06:45
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Первая родительская суббота в 2025 году: как правильно поминать родных Первая родительская поминальная суббота выпадает на 22 февраля (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Первая родительская поминальная суббота в 2025 году называется Мясопустной и считается Вселенской. Это важный день у многих христиан, когда обязательно нужно вспомнить всех умерших и помолиться за упокой их души.

Традиции и запреты мясопустной поминальной субботы в феврале рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда нужно поминать умерших

Первая Вселенская мясопустная поминальная суббота выпадает за неделю до начала Великого поста. Именно поэтому она и называется "мясопустная", поскольку во время Великого поста употреблять мясо нельзя - вплоть до Пасхи. В этом году поминальная суббота выпадает на 22 февраля.

Как поминать родных в такой день

По традиции в такой день вспоминают своих умерших родственников и близких людей. Утром принято посещать специальную службу, где молятся за усопших, служат совместные панихиды.

Можно заказать в храме специальную службу, а можно написать записку для священника, где указывают, за кого из умерших нужно помолиться.

Во время богослужения надо молиться не только за усопших родственников, но и за всех умерших христиан. Таким образом никто из усопших не остается без молитвы.

В церквях также ставят свечи за упокой души умерших. Если нет возможности посетить церковь и панихиду, то поставить свечу и помолиться можно дома - перед портретом умершего человека.

На поминальные службы в церкви приносят хлеб, крупы, муку, печенье, соль или конфеты - что-то, чем можно поддержать нуждающихся, которые помолятся за упокой души.

После службы традиционно посещают кладбище и наводят порядок на могилах и вокруг, ставят свечи и цветы. Однако в поминальную субботу в феврале стоит учесть погодные условия.

В старые времена была еще одна традиция - сделать одно доброе дело. Это может быть милостыня, поминальная трапеза или помощь тому, кто в ней нуждается.

Также можно собраться вечером всей семьей, чтобы вместе поужинать и вспомнить умерших близких.

А что делать в поминальные дни не стоит?

  • Умерших в такие дни не вспоминают плохими словами, с обидой.
  • Нельзя ссориться с другими, оскорблять друг друга.
  • Нельзя обманывать и делать вред другим
  • Не стоит устраивать шумные поминки и распивать алкоголь
  • Еще в поминальные дни не устанавливают памятники. Можно только навести порядок или покрасить ограду.

Ранее мы писали о том, когда нельзя ходить на кладбище.

А еще рассказывали о том, когда в 2025 году даты всех родительских суббот.

При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия.

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