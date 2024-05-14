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Періс Хілтон жорстко розкритикували за поводження з дітьми: що цього разу не сподобалось фанам

Вівторок 14 травня 2024 21:35
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Періс Хілтон жорстко розкритикували за поводження з дітьми: що цього разу не сподобалось фанам Періс Хілтон з дітьми (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Іванна Пашкевич

Світська левиця Періс Хілтон у соцмережах опублікувала нове фото зі своїми дітьми, які перебували в автокріслах. Підписники почали висловлювати сумніви щодо того, чи були діти правильно пристебнуті, і це викликало побоювання у деяких користувачів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Фани розкритикували Періс Хілтон

На фото діти акторки, піврічна Лондон і однорічний Фенікс, сидять у дитячих автокріслах в авто. Родина їхала на бранч на честь Дня матері.

Однак, крім захоплених відгуків, прихильники почали висловлювати занепокоєння. Виявилося, що згідно із законами Каліфорнії, діти до двох років мають бути пристебнуті в автокріслах обличчям назад, якщо вага дітей не досягла 18 кілограмів, а зріст становить менше метра.

Періс Хілтон жорстко розкритикували за поводження з дітьми: що цього разу не сподобалось фанам

Діти Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)

Багато хто порадив Хілтон звернутися до професіоналів для правильного встановлення автокрісел для дітей, а дехто навіть запропонував свою допомогу в цьому питанні.

Водночас були й такі, хто зазначав, що крісла є, і це вже добре.

  • Будь ласка, найміть кого-небудь для встановлення автокрісел
  • Шалено небезпечно. Це просто дико
  • Найбезпечніше перевозити дітей обличчям проти ходу руху, поки їм не виповниться чотири роки
  • Вони мають бути обличчям назад, - пишуть фани.

До слова, пізніше знімок був видалений із соцмереж знаменитості.

Зазначимо, що діти у Періс з'явилися завдяки сурогатному материнству. Її старша дитина, Фенікс, народилася в січні 2023 року, а в листопаді того ж року з'явилася на світ дівчинка Лондон.

Періс Хілтон жорстко розкритикували за поводження з дітьми: що цього разу не сподобалось фанам

Періс Хілтон жорстко розкритикували за поводження з дітьми: що цього разу не сподобалось фанам

Періс Хілтон з дітьми (фото: instagram.com/parishilton)

Акторка зазначає, що діти повністю змінили її життя, але при цьому вона часто піддається критиці в інтернеті за свій стиль материнства.

Деякі користувачі вважають, що вона не приділяє дітям достатньо часу, вважаючи за краще просто фотографуватися з ними для публікації в соцмережах.

Нещодавно Періс Хілтон показала милі фотографії з мамою.

Також світська левиця продемонструвала цікавий образ total black.

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