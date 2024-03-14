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Періс Хілтон показала милі фотографії з мамою: виглядають наче сестри

Четвер 14 березня 2024 16:31
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Періс Хілтон показала милі фотографії з мамою: виглядають наче сестри Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлія Любченко

Періс Хілтон доволі часто ділиться сімейними архівами й цього разу зірка показала фото зі своєю мамою.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Періс.

Періс Хілтон показала фотографії з мамою

Американська акторка, бізнесвумен та світська левиця Періс Гілтон привітала свою матір Кеті з 65-м днем народження.

Періс виклала спільні фотографії зі своєю красунею мамою, яка виглядає наче сестра акторки, особливо на тих кадрах, які було зроблено багато років тому, адже Хілтон вирішила поділитися архівами з нагоди Дня народження матері.

"Мамо, твоя стійкість і співчуття навчили мене всьому, що я знаю про те, як жити з усмішкою та серцем, сповненим любов’ю і блиском. Ти завжди була моєю скелею, моїм натхненням і найкращою мамою. У твій особливий день я просто хочу подякувати тобі за те, що ти є - справжньою, люблячою і просто незамінною. Побільше сміху, більше незабутніх моментів і, так, більше нічних розіграшів у вітальні. Нехай цей рік принесе тобі стільки ж радості та щастя, скільки ти приносиш всім навколо. Люблю тебе до місяця і назад", - написала артистка.

Періс Хілтон показала милі фотографії з мамою: виглядають наче сестриПеріс Хілтон показала милі фотографії з мамою: виглядають наче сестриПеріс Хілтон показала милі фотографії з мамою: виглядають наче сестриПеріс Хілтон показала милі фотографії з мамою: виглядають наче сестри

Перс Хілтон з мамою (фото: instagram.com/parishilton)

На деяких фотографіях, які засвітила Періс також зображені всі члени родини, а не лише її матуся, а саме її батько, Кеті та Річард Хілтон, а також сама Періс та її рідна сестра Нікі.

Фоловери голлівудської зірки підкреслили, що її мама має неймовірний вигляд, адже вона й досі нагадує їм старшу сестру Періс. Та це й не дивно, адже мама Хілтон досить ретельно слідкує за собою та відповідально ставиться до своєї зовнішності, що і дає свої плоди.

Періс Хілтон показала милі фотографії з мамою: виглядають наче сестриПеріс Хілтон показала милі фотографії з мамою: виглядають наче сестриПеріс Хілтон показала милі фотографії з мамою: виглядають наче сестриПеріс Хілтон показала милі фотографії з мамою: виглядають наче сестри

Перс Хілтон з мамою (фото: instagram.com/parishilton)

Раніше ми розповідали, як Періс Хілтон відсвяткувала перший День народження сина.

Також нагадаємо, що Періс Хілтон показала яскраві образи у новій зйомці.

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