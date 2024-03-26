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Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото)

Вівторок 26 березня 2024 19:10
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Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото) Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлія Любченко

Періс Хілтон часто вражає своїми вбраннями, але зазвичай, вони у неї яскраві, а цього разу зірка одяглась у чорний одяг. Та це не завадило їй бути яскравою.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль акторки.

Періс Хілтон показала цікавий образ total black

Періс любить вигадливі та оригінальні образи, оскільки вона сама по собі досить яскрава особистість, саме тому одяг слугує для неї як доповнення. Кожен вихід артистки у світ - це щось нове та зовсім не схоже на ті луки, які вона вже встигла засвітити.

Цього разу голлівудська зірка вирішила одягнутися у total black. Для цього образу жінка вибрала плісировану чорну сукню довжини міді з цікавим паском. А також Періс одягнула цікавий чорний гольф, який прикрашений сяючими стразами та виблискують здалеку.

Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото)Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото)Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото)Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото)Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото)Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото)

Періс Хілтон у незвичному для себе образі (фото: instagram.com/parishilton)

Варто сказати, що цей лук чорного кольору є дуже елегантним та цікавим, він допомагає підкреслити жіночність та ніжність Хілтон.

Але головною родзинкою цього луку є чорна корона на голові артистки. І це саме та деталь, яка доводить, що стиль Періс дуже сильно відрізняється від усіх інших та допомагає їй щоразу доводити свою унікальність.

Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото)Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото)Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото)Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото)

Періс Хілтон у незвичному для себе образі (фото: instagram.com/parishilton)

Раніше ми розповідали, що Періс Хілтон показала милі фотографії з мамою.

Також читайте, як Періс Хілтон показала яскраві образи у новій зйомці.

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