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Пэрис Хилтон жестко раскритиковали за обращение с детьми: что в этот раз не понравилось фанам

Вторник 14 мая 2024 21:35
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Пэрис Хилтон жестко раскритиковали за обращение с детьми: что в этот раз не понравилось фанам Пэрис Хилтон с детьми (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Иванна Пашкевич

Светская львица Пэрис Хилтон в соцсетях опубликовала новое фото со своими детьми, которые находились в автокреслах. Подписчики начали высказывать сомнения относительно того, были ли дети правильно пристегнуты, и это вызвало опасения у некоторых пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Фаны раскритиковали Пэрис Хилтон

На фото дети актрисы, полугодовалая Лондон и годовалый Феникс, сидят в детских автокреслах в авто. Семья ехала на бранч в честь Дня матери.

Однако, кроме восторженных отзывов, поклонники начали выражать беспокойство. Оказалось, что согласно законам Калифорнии, дети до двух лет должны быть пристегнуты в автокреслах лицом назад, если вес детей не достиг 18 килограммов, а рост составляет менее метра.

Пэрис Хилтон жестко раскритиковали за обращение с детьми: что в этот раз не понравилось фанам

Дети Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)

Многие посоветовали Хилтон обратиться к профессионалам для правильной установки автокресел для детей, а некоторые даже предложили свою помощь в этом вопросе.

В то же время, были и такие, кто отметил, что кресла есть, и это уже хорошо.

  • Пожалуйста, наймите кого-нибудь для установки автокресел
  • Безумно опасно. Это просто дико
  • Безопаснее всего перевозить детей лицом против хода движения, пока им не исполнится четыре года.
  • Они должны быть лицом назад, - пишут фаны.

К слову, позже снимок был удален из соцсетей знаменитости.

Отметим, что дети у Пэрис появились благодаря суррогатному материнству. Ее старший ребенок, Феникс, родился в январе 2023 года, а в ноябре того же года появилась на свет девочка Лондон.

Пэрис Хилтон жестко раскритиковали за обращение с детьми: что в этот раз не понравилось фанам

Пэрис Хилтон жестко раскритиковали за обращение с детьми: что в этот раз не понравилось фанам

Пэрис Хилтон с детьми (фото: instagram.com/parishilton)

Актриса отмечает, что дети полностью изменили ее жизнь, но при этом она часто подвергается критике в интернете за свой стиль материнства.

Некоторые пользователи считают, что она не уделяет детям достаточно времени, предпочитая просто фотографироваться с ними для публикации в соцсетях.

Недавно Пэрис Хилтон показала милые фотографии с мамой.

Также светская львица продемонстрировала интересный образ total black.

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