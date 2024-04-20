Пэрис Хилтон впервые показала лицо своей 5-месячной дочери Лондон (фото)

В конце ноября прошлого года 43-летняя Пэрис Хилтон объявила о том, что стала матерью второй раз с помощью суррогатного материнства. Фанаты актрисы предполагали, что она скрывает дочь от публики, однако на днях голливудская звезда впервые показала лицо младшей девочки в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как выглядит младшая дочь Пэрис Хилтон

Певица опубликовала семейную фотосессию, на которой также присутствовал ее муж, бизнесмен Картер Реум и сын Феникс.

По словам Хилтон, материнство вдохновило ее на создание песни "Fame Won't Love You", записанной вместе с певицей Sia.

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Пэрис Хилтон с семьей (фото: instagram.com/parishilton)

"Представляю вам Лондон Мэрилин Хилтон-Реум. С тех пор, как себя помню, я мечтала быть мамой дочери по имени Лондон. Я так благодарна, что она здесь, и искренне ценю каждое мгновение, проведенное с ней... Мое невероятное путешествие материнством вдохновило меня на новую, очень личную песню под названием Fame Won't Love You", - написала Пэрис.

Напомним, ранее звезда признавалась, что назвала свою дочь в честь столицы Великобритании.

Пэрис Хилтон с детьми (фото: instagram.com/parishilton)

Для рождения детей Хилтон замораживала яйцеклетки, из-за чего ей пришлось пройти через множество болезненных медицинских процедур.

По словам актрисы, она чувствовала боль и ненавидела этот процесс, однако в итоге осталась довольна и почувствовала себя счастливой.