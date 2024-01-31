Періс Хілтон показала, як відсвяткувала перший День народження сина (фото)

Як Періс Хілтон відсвяткувала День народження сина

Надпопулярна американська акторка Періс Хілтон разом з чоловіком, бізнесменом і письменником Картером Реумом, відсвяткували перший День народження спільного сина, на ім’я Фенікс.

Варто одразу сказати, що Хілтон влаштувала дуже гучне та розкішне свято, тематикою якого став дитячий мультфільм Русалонька. Це можна побачити завдяки тому, що її дім було прикрашено кульками блакитного кольору та тематичними локаціями.

Заради того, щоб Фенікс та інші гості отримали якомога більше емоцій, Періс з Картером вирішили привезти додому контактний зоопарк. Для Фенікса привезли качок, курей, кролів та маленьких козенят. А також на святі був присутній поні білого кольору, що нагадував єдинорога під правильним костюмом.

Періс Хілтон святкує День народження сина (фото: instagram.com/parishilton)

Дивлячись на фото зрозуміло, що свято вийшло таким, яким і планувалося, адже на обличчях сяють щирі посмішки.

Сама 42-річна Хілтон для свята малюка вибрала блакитну пишну сукню, яка повністю відповідає морській тематиці, зробила стриманий макіяж та доповнила свій образ тіарою.

Періс запросила своїх зіркових друзів з їхніми малюками, які, ймовірно будуть друзями Фенікса, а саме: Румер Вілліс із дев’ятимісячною дочкою Луеттою, Келлі Озборн із сином Сідні, Ланса Басса з дворічними двійнятами Александром та Вайолет та інших.

Свято дійсно вийшло масштабним та цікавим, адже артистка завжди все робить з розмахом і бажає виділитися поміж інших. А День народження сина - гарний привід для того, щоб влаштувати розкішний захід.

Періс Хілтон святкує День народження сина (фото: instagram.com/parishilton)