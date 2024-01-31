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Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото)

Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлия Любченко

Пэрис Хилтон громко отметила первый День рождения своего сына и поделилась фотографиями.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль звезды.

Как Пэрис Хилтон отпраздновала День рождения сына

Сверхпопулярная американская актриса Пэрис Хилтон вместе с мужем, бизнесменом и писателем Картером Реумом отпраздновали первый День рождения общего сына, по имени Феникс.

Следует сразу сказать, что Хилтон устроила очень громкий и роскошный праздник, тематикой которого стал детский мультфильм Русалочка. Это можно увидеть благодаря тому, что дом был украшен шариками голубого цвета и тематическими локациями.

Ради того, чтобы Феникс и другие гости получили как можно больше эмоций, Пэрис и Картер решили привезти домой контактный зоопарк. Для Феникса привезли уток, кур, кроликов и маленьких козлят. А также на празднике присутствовал пони белого цвета, который напоминал единорога под правильным костюмом.

Пэрис Хилтон отмечает День рождения сына (фото: instagram.com/parishilton)

Глядя на фото, понятно, что праздник получился таким, каким и планировалось, ведь на лицах сияют искренние улыбки.

Сама 42-летняя Хилтон для праздника малыша выбрала голубое пышное платье, которое полностью отвечает морской тематике, сделала сдержанный макияж и дополнила свой образ тиарой.

Пэрис пригласила своих звездных друзей с их малышами, которые, вероятно, будут друзьями Феникса, а именно: Румер Уиллис с девятимесячной дочерью Луэттой, Келли Озборн с сыном Сидни, Ланса Басса с двухлетними двойняшками Александром и Вайолет и других.

Праздник действительно получился масштабным и интересным, ведь артистка всегда все делает с размахом и желает выделиться среди других. А День рождения сына - хороший повод для того, чтобы устроить роскошное мероприятие.

Пэрис Хилтон отмечает День рождения сына (фото: instagram.com/parishilton)

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