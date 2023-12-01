"Важке рішення". Періс Хілтон пояснила, чому її дітей народила сурогатна мати

Світська левиця Перис Хилтон заявила, що їй хотілося б бути вагітною. Але через те, що вони з чоловіком постійно у центрі уваги, пара обрала альтернативний спосіб народження своїх дітей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на реаліті-шоу "Закохана Періс".

Чому дітей Періс Хілтон народила сурогатна мати

За словами 42-річної бізнесвумен, погодитися мати двох дітей за допомогою сурогатної матері їй було нелегко.

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

"Процес сурогатного материнства - це безперечно важке рішення", - пояснила вона у новому епізоді свого реаліті-шоу.

Нагадаємо, що минулого тижня знаменитість повідомила своїм прихильникам, що у неї народилася дочка на ім'я Лондон. З'ясувалося, про це не знали навіть найближчі.

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

Хілтон зізналася, що "їй би сподобався досвід самостійного виношування дитини, відчуття поштовхів і всіх цих захопливих моментів". Але з обережності та міркувань безпеки вона віддала перевагу сурогатному виношуванню.

Чоловік зірки, 42-річний бізнесмен Картер Реум, підтримав кохану.

"Тепер, маючи сім'ю, ми хочемо, щоб вона виросла і була нормальною, а не завжди називалася "дітьми Періс Хілтон". Ми повинні думати про безпеку", - поділився він.

Періс Хілтон із чоловіком (фото: instagram.com/parishilton)

Також бізнесмен розповів про різницю, коли його обраниця з’являється на публіці одна, і коли це відбуватиметься разом із сім'єю:

"Одна справа, коли ми йдемо на фермерський ринок і хтось попросить Періс сфотографуватися. Зовсім інша справа, коли дитина буде з нами в колясці. Я не думаю, що ми знаємо все, що на нас чекає попереду, але ми просто будемо розв'язувати цю проблему по ходу справи", - додав чоловік.

Нагадаємо, окрім новонародженої дівчинки Лондон, Періс ще виховує 10-місячного сина Фенікса, якого теж таємно народила сурогатна мати.

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)