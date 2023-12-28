Андре Тан зустрівся зі своєю музою Періс Хілтон: "Важлива подія" (фото)

Андре Тан через 12 років знову зустрівся зі своєю музою Періс Хілтон. Та цього разу все відбулося інакше.

Андре Тан зустрівся з Періс Хілтон

"12 років тому Періс Хілтон, тоді відома як тусовниця та королева вечірок, стала для мене музою і закрила мій показ весняно-літньої колекції лінії Andre Tan під назвою "Джунглі в офісі", - розповідає модельєр.

Андре Тан зазначив, що цей візит блондинки на мільйон - одна з найяскравіших і водночас найстресовіших подій у його житті.

"І ось днями мені випадково вдалося зустрітися з Періс на одному закритому заході. Знаєте, це таке незвичайне відчуття, ми вже обидва зовсім інші люди. Ми з посмішкою на обличчі згадували цей показ, а потім цікавилися справами один одного, і як діти", - розповів чоловік.

Андре Тан зустрівся з Періс Хілтон крізь 12 років (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Якби хтось сказав тоді, що я буду з Періс Хілтон через стільки років обговорювати сім’ю і вітати її з народженням другої дитини, я б не повірив, адже тоді вона не створювала враження сімейної людини, та і я жив іншим. Дякую їй і собі тому з 2011 року, що не побоявся. Це було дійсно важлива подія у моєму житті", - доповнює Тан.

Для нього це дійсно важлива подія у житті, оскільки 12 років тому, він привіз Періс в Україну на свій показ і тоді голлівудська зірка дуже капризувала, їй не подобалось абсолютно все. І, звісно, Андре через це дуже нервував.

"У 2011 році я привіз Періс Хілтон в Україну. Це було щось неймовірне на ті часи. Якщо чесно, я сам досі не розумію, як на це наважився", - згадує чоловік..

Проте тоді показ пройшов успішно і зараз він може абсолютно спокійно підійти до Хілтон на вечірці та поспілкуватися про родину, дітей, нагальні особисті питання та просто про життя. А це вже певний рівень у суспільстві, на який піднявся Тан.

Андре Тан з Періс ХІлтон на показі 12 років тому (фото: instagram.com/andre_tan_official)