Періс Хілтон показала, як святкує другу річницю з коханим: "Щаслива і вдячна"
Періс Хілтон нерідко ділиться деталями свого особистого життя, тому фото з річниці не стали здивуванням для прихильників зірки.
Про те, як Періс відзначила свою другу річницю з чоловіком, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки.
Періс Хілтон показала, як святкує другу річницю з коханим
42-річна Хілтон опублікувала відео величезного букета, який вона відправила своєму коханому чоловікові Картеру Реуму, з нагоди святкування їхньої другої річниці весілля.
"Особливий ювілейний сюрприз для моєї любові", - сказала у stories закохана зірка.
У ролику Хілтон зняла величезний букет троянд, залишений на вулиці у високій вазі на ґанку в різних відтінках рожевого. Троянди професійно та акуратно скомпоновані у формі величезного серця.
Це виглядає дуже романтично та ніжно, особливо, якщо врахувати той факт, що це букет не для неї, а від неї, що виглядає досить незвично.
Скриншот
Також жінка опублікувала допис з архівними фотокартками з дня весілля та дуже красиво й душевно підписала їх.
"До 2021 року 11:11 було просто моїм улюбленим часом доби. Зараз річниця одного з найкращих днів у моєму житті. З 2-річною річницею, коханий! Дякую за те, що змушуєш мене відчувати себе найщасливішою дівчиною у світі щодня. Така щаслива і вдячна за це прекрасне життя, яке ми будуємо разом. Люблю тебе дуже сильно", - поділилась Періс.
Варто нагадати, що у листопаді 2021 року пара одружилася в колишньому будинку покійного дідуся Хілтон у Бел-Ейр.
Весілля відбулося після того, як Реум зробив Хілтон пропозицію в лютому того ж року під час відпустки на її 40-й день народження.
До заміжжя пара була знайома цілих 15 років. Вони відновили зв’язок у 2019 році через сестру Реума, яка запросила Хілтон на День подяки.
Періс Хілтон показала, як відсвяткувала другу річницю весілля (фото: instagram.com/parishilton)
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