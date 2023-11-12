Періс Хілтон показала, як святкує другу річницю з коханим: "Щаслива і вдячна"

Періс Хілтон нерідко ділиться деталями свого особистого життя, тому фото з річниці не стали здивуванням для прихильників зірки.

Про те, як Періс відзначила свою другу річницю з чоловіком, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку зірки.

Періс Хілтон показала, як святкує другу річницю з коханим

42-річна Хілтон опублікувала відео величезного букета, який вона відправила своєму коханому чоловікові Картеру Реуму, з нагоди святкування їхньої другої річниці весілля.

"Особливий ювілейний сюрприз для моєї любові", - сказала у stories закохана зірка.

У ролику Хілтон зняла величезний букет троянд, залишений на вулиці у високій вазі на ґанку в різних відтінках рожевого. Троянди професійно та акуратно скомпоновані у формі величезного серця.

Це виглядає дуже романтично та ніжно, особливо, якщо врахувати той факт, що це букет не для неї, а від неї, що виглядає досить незвично.

Скриншот

Також жінка опублікувала допис з архівними фотокартками з дня весілля та дуже красиво й душевно підписала їх.

"До 2021 року 11:11 було просто моїм улюбленим часом доби. Зараз річниця одного з найкращих днів у моєму житті. З 2-річною річницею, коханий! Дякую за те, що змушуєш мене відчувати себе найщасливішою дівчиною у світі щодня. Така щаслива і вдячна за це прекрасне життя, яке ми будуємо разом. Люблю тебе дуже сильно", - поділилась Періс.

Варто нагадати, що у листопаді 2021 року пара одружилася в колишньому будинку покійного дідуся Хілтон у Бел-Ейр.

Весілля відбулося після того, як Реум зробив Хілтон пропозицію в лютому того ж року під час відпустки на її 40-й день народження.

До заміжжя пара була знайома цілих 15 років. Вони відновили зв’язок у 2019 році через сестру Реума, яка запросила Хілтон на День подяки.

Періс Хілтон показала, як відсвяткувала другу річницю весілля (фото: instagram.com/parishilton)