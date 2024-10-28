Переживуть холоди на балконі: 7 морозостійких рослин

Камелія

Камелія (фото: Вікіпедія)

Вічнозелені кущі камелії налічують понад 200 видів. Крім регулярного поливу та внесення добрив ці квіти не вимагають значного догляду, та рідко страждають від хвороб та шкідників.

Вважається, що закритий балкон - ідеальне місце для вирощування камелій, адже створює оптимальні умови для розвитку рослини. Зазначають, що квіти можуть витримувати зниження температури до -5 градусів, проте важливо не допускати перемерзання ґрунту.

Зимові братки

Зимові братки (фото: Freepik)

Зимові братки або ж холодостійкі віоли були виведені спеціально для того, щоб рослина витримувала морози. Хоча братки можуть трохи зів'яти під час екстремальних умов, вони швидко відновлюються, коли температура підвищується.

Завдяки своїм барвистому забарвленню і пишним квітам братки є чудовим вибором для зимового озеленення балкона. Якщо їх правильно посадити і ретельно доглядати за квітами, вони можуть розцвісти і наступної зими.

Ялівець

Ялівець (фото: Вікіпедія)

Декоративні види хвойного вічнозеленого ялівця навіть у разі повного промерзання ґрунту добре зимують в контейнерах. Попри невибагливість рослини, краще використовувати земляну суміш з піском та торфом в складі.

Крім цього, щоб запобігти застоюванню води в горщиках та загнивання коріння, важливо не переливати рослину взимку.

Морозник

Морозник (фото: Вікіпедія)

Не так багато рослин насправді цвітуть у розпал зими. Проте холоди - не перешкода морозникам, які також називають чемерниками та сніжними трояндами.

Ці витривалі вічнозелені багаторічники процвітають у найхолоднішу пору року, а завдяки своїм елегантним квітам і темно-зеленому листю, безсумнівно, є одними з найкращих рослин для прикрашання балкона взимку.

Верес

Верес (фото: Вікіпедія)

Невеликі кущі вересу відомі своєю морозостійкістю. Ця національна квітка Норвегії цвіте протягом всієї осені, не змінюючи колір листя.

Після закінчення цвітіння, квіти засихають, проте залишається на стеблах протягом зими, злегка блідніючи. Щоб верес пройшов період спокою, рекомендують взимку забезпечити рослині "плюсову" температуру, замульчувати ґрунт чи накрити горщик агроволокном.

Падуб

Падуб (фото: Вікіпедія)

Завдяки блискучому темно-зеленому колючому листю та яскраво-червоним ягодам падуб є обов'язковим атрибутом зимового балкона, а також надає безліч матеріалів для різдвяних вінків та гірлянд.

Крім цього, падуби витримують суворі морози, а їхні ягоди часто зберігаються до пізньої зими, або ж доки їх не з'їдять голодні птахи.

Гейхера

Гейхера (фото: Freepik)

Під час прикрашання балкона рослинами взимку без гейхери не обійтися. Ця вічнозелена рослина з цікавим строкатим листям добре прилаштовується до півтіні і додає кольору навіть в холодні періоди.

Її кучеряве бронзове, персикове та рожеве листя робить гейхеру ідеальним вибором для оздоблення зимового балкона. Влітку ж рослина розцвітає білими квітами, які приваблюють комах-запилювачів.