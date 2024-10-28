Переживут холода на балконе: 7 морозостойких растений

Камелия

Камелия (фото: Википедия)

Вечнозеленые кусты камелии насчитывают более 200 видов. Кроме регулярного полива и внесения удобрений, эти цветы не требуют значительного ухода и редко страдают от болезней и вредителей.

Считается, что закрытый балкон - идеальное место для выращивания камелий, ведь создает оптимальные условия для развития растения. Отмечают, что цветы могут выдерживать понижение температуры до -5 градусов, однако важно не допускать перемерзания почвы.

Зимние анютины глазки

Зимние анютины глазки (фото: Freepik)

Зимние анютины глазки или холодостойкие виолы были выведены специально для того, чтобы растение выдерживало морозы. Хотя анютины глазки могут немного увядать во время экстремальных условий, они быстро восстанавливаются, когда температура повышается.

Благодаря своей красочной окраске и пышным цветам анютины глазки являются прекрасным выбором для зимнего озеленения балкона. Если их правильно посадить и тщательно ухаживать за цветами, они могут расцвести и следующей зимой.

Можжевельник

Можжевельник (фото: Википедия)

Декоративные виды хвойного вечнозеленого можжевельника даже при полном промерзании почвы хорошо зимуют в контейнерах. Несмотря на неприхотливость растения, лучше использовать земляную смесь с песком и торфом в составе.

Кроме того, чтобы предотвратить застаивание воды в горшках и загнивание корней, важно не переливать растение зимой.

Морозник

Морозник (фото: Википедия)

Не так много растений действительно цветут в разгар зимы. Однако холода - не помеха морозникам, которые также называют чемерниками и снежными розами.

Эти выносливые вечнозеленые многолетники процветают в самое холодное время года, а благодаря своим элегантным цветам и темно-зеленым листьям, несомненно, являются одними из лучших растений для украшения балкона зимой.

Вереск

Вереск (фото: Википедия)

Небольшие кусты вереска известны своей морозостойкостью. Этот национальный цветок Норвегии цветет на протяжении всей осени, не меняя цвет листьев.

После окончания цветения, цветки засыхают, однако остаются на стеблях в течение зимы, слегка бледнея. Чтобы вереск прошел период покоя, рекомендуют зимой обеспечить растению "плюсовую" температуру, замульчировать почву или накрыть горшок агроволокном.

Падуб

Падуб (фото: Википедия)

Благодаря блестящим темно-зеленым колючим листьям и ярко-красным ягодам падуб является обязательным атрибутом зимнего балкона, а также предоставляет множество материалов для рождественских венков и гирлянд.

Кроме этого, падубы выдерживают суровые морозы, а их ягоды часто сохраняются до поздней зимы, или пока их не съедят голодные птицы.

Гейхера

Гейхера (фото: Freepik)

Во время приукрашивания балкона растениями зимой без гейхеры не обойтись. Это вечнозеленое растение с интересными пестрыми листьями хорошо приспосабливается к полутени и придает красок даже в холодные периоды.

Ее вьющиеся бронзовые, персиковые и розовые листья делают гейхеру идеальным выбором для отделки зимнего балкона. Летом же растение расцветает белыми цветами, которые привлекают насекомых-опылителей.